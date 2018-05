Vijf jaar cel voor hacker die voor Russische inlichtingendienst werkte

Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

De 23-jarige Baratov zou zich in opdracht van de Russische geheime dienst FSB richten op voor de dienst interessante e-mailaccounts, onder meer van Russische journalisten en ambtenaren. In ruil voor geld kreeg de hacker de opdracht om wachtwoorden van zeker tachtig accounts door te spelen aan de FSB.

Ook heeft hij tussen 2010 en zijn arrestatie in maart 2017 meer dan 11.000 accounts van de e-maildiensten van de Amerikaanse internetbedrijven Google en Yahoo gehackt. Daarvoor gebruikte hij de zogenaamde 'spear phishing'-tactiek, waarbij doelwitten gericht worden benaderd in de hoop dat zij een malafide document openen of op een link klikken.

De hacker werkte samen met drie andere hackers die binnen wisten te dringen in de systemen van internetbedrijf Yahoo. Daarmee wisten zij informatie van 500 miljoen e-mailaccounts te achterhalen.

Baratov is geboren in Kazachstan, maar heeft de Canadese nationaliteit. In maart 2017 werd hij door de autoriteiten van dat land opgepakt.