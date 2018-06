Dit verwachten we van Apple WWDC 2018

WWDC (kort voor World Wide Developer Conference) is sinds jaren het evenement waarbij Apple de nieuwste versies van zijn software laat zien. Maar nieuwe hardware is geen uitzondering. Ook dit jaar zijn er weer voldoende geruchten.

Op maandag 4 juni wordt WWDC met een openingspresentatie afgetrapt, om 19:00 Nederlandse tijd. NU.nl is bij die persconferentie aanwezig. Hieronder vatten we de belangrijkste verwachtingen samen.

iOS 12

Volgens de meest recente geruchten is de grote nieuwe functie van iOS 12 een nieuw gebruiksoverzicht. De zogenoemde 'Digital Health'-functie zou gebruikers precies laten zien hoeveel tijd ze in welke apps besteden.

Mogelijk kunnen gebruikers zichzelf ook een tijdslimiet opleggen binnen bepaalde apps; Google presenteerde onlangs voor Android een soortgelijke functie. Verwacht wordt dat iOS 12 ook de verruimde functies voor oudercontrole bevat, die eerder dit jaar door Apple werden beloofd.

Verder zou Apple met iOS 12 vooral inzetten op het verfijnen van het systeem. Anonieme bronnen meldden eerder dit jaar tegen Bloomberg en Axios dat Apple enkele grote nieuwe functies zou hebben doorgeschoven naar een nieuw jaar. De jaarlijkse druk om alsmaar nieuwe functies toe te voegen aan iOS zou ten koste gaan van de kwaliteit.

iOS 12 zou de prestaties en veiligheid verbeteren en het ontwerp van het systeem verfijnen. Zo zouden het thuisscherm en populaire apps als Mail, de camera en het bewerken van foto's worden vernieuwd. Ook worden de mogelijkheden van augmented reality uitgebreid, zodat spelers bijvoorbeeld AR-games tegen elkaar kunnen spelen.

Een kleine wijziging met grote gevolgen zou het openstellen van de NFC-opties van iOS zijn. De draadloze chip van iPhones kan nu alleen voor draadloze betaaldienst Apple Pay worden gebruikt. Apple zou een beperkt aantal ontwikkelaars toegang willen geven aan de chip, zodat iPhones straks kunnen fungeren als hotelsleutel of ov-chipkaart.

iOS zou ook opnieuw meer functies voor iPads krijgen, zodat gebruikers meer baat hebben bij het grotere scherm. iOS 12 wordt in september verwacht, als de nieuwe iPhones verschijnen. In de weken na WWDC start Apple gewoonlijk met publieke bèta-tests waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen.

macOS 10.14

Voor de nieuwe versie van macOS doet één opvallend gerucht de ronde. Apple zou apps voor iOS en de Mac met elkaar gaan combineren. Dat is vooral interessant voor Mac-gebruikers, aangezien het app-aanbod voor iOS vele malen groter is.

Ontwikkelaars zouden volgens veel makkelijker één app voor zowel iOS als Mac kunnen maken. Daarmee zou ook de Mac App Store worden opgefrist, in navolging van de App Store op iOS die vorig jaar al compleet op de schop ging. Toch zou Apple het samenvoegen van Mac- en iOS-apps mogelijk tot een later moment hebben uitgesteld, om te zorgen dat alles goed werkt.

Als dat zo is, rest voor macOS 10.14 net als voor iOS 12 vooral een verfijning van functies onder de motorkap. Mogelijk wordt iTunes verder aangepast, nadat de app de afgelopen jaren van steeds meer functies werd voorzien. Afgelopen jaar verdween de App Store voor iOS al uit iTunes. Ook zou Siri voor de Mac veelzijdiger worden, mogelijk met ondersteuning voor Apple's smarthomeplatform HomeKit.

Siri

Op het gebied van kunstmatige intelligentie heeft Apple een inhaalslag te maken. In 2011 was Apple de eerste grote fabrikant met een eigen spraakassistent, ondertussen wordt Siri links en rechts ingehaald door slimme assistenten van onder meer Amazon en Google.

Apple lijkt zich op te maken voor een inhaalrace. Onlangs stapte het hoofd kunstmatige intelligentie van Google over naar Apple. Voormalig Google-topman John Giannandrea gaat bij Apple werken aan de "strategie voor machine learning en kunstmatige intelligentie".

Mogelijk geeft Apple tijdens WWDC al een voorschot op een intelligentere versie van Siri. Ook zou het kunnen dat ontwikkelaars hun apps verder kunnen integreren met Siri.

Software Apple Watch en TV

Zowel de Apple Watch en de Apple TV draaien op sterk aangepaste versies van iOS, en worden ook jaarlijks van een grote update voorzien.

Verwacht wordt dat Apple het aantal fitnessfuncties voor watchOS uitbreidt. Ook krijg het horloge mogelijk een ingebouwde functie voor het bijhouden van de slaapkwaliteit van de gebruiker. Vorig jaar nam Apple slaaptrackingplatform Beddit over. Ook zou Apple overwegen om ontwikkelaars eigen wijzerplaten te laten maken. Nu kunnen gebruikers van de Apple Watch enkel kiezen uit wijzerplaten die Apple zelf heeft gemaakt.

Voor tvOS wordt in ieder geval de eerder beloofde ondersteuning voor Dolby Atmos-speakers verwacht. Ook gaan er al maanden hardnekkige geruchten dat Apple werkt aan een eigen streamingdienst. Inmiddels zouden er al meerdere series door Apple worden ontwikkeld, maar het is nog niet duidelijk of dat project al ver genoeg is gevorderd om tijdens WWDC te worden getoond.

Nieuwe iPad Pro

Apple heeft onlangs zijn reguliere iPad vernieuwd, maar beiden modellen van de iPad Pro zijn alweer een jaar oud. Er wordt een nieuw ontwerp verwacht, dat meer in lijn is met dat van de iPhone X. Dat betekent dunnere schermranden, en mogelijk ook Face ID voor het ontgrendelen van de iPad Pro met het gezicht. Bekende analist Ming-Chi Kuo wees daar eind vorig jaar al op.

Ook de thuisknop van de iPad Pro zou daarmee komen te vervallen, ten faveure van bediening met verschillende gebaren op het scherm. Een nieuwe iPad Pro krijgt vermoedelijk dezelfde A11 Bionic-chip die ook in de iPhone 8, 8 Plus en X zit. Daarnaast worden betere camera's verwacht. Mogelijk krijgt ook de Apple Pencil dit jaar een upgrade.

AirPower, HomePod, Apple Pay

Bij de introductie van de meest recente iPhones toonde Apple ook zijn nieuwe laadtechniek AirPower. Dat is een uitbreiding bovenop de Qi-standaard die Apple in navolging van tal van Android-fabrikanten ondersteunt. De versie van Apple maakt het mogelijk om een iPhone, Apple Watch en AirPods tegelijk op één laadmat draadloos op te laden. Maandenlang is er niets meer van AirPower vernomen, mogelijk vertelt Apple tijdens WWDC meer.

Ook gaan er geruchten dat Apple werkt aan een goedkopere versie van de HomePod. De slimme speaker is echter pas sinds begin dit jaar verkrijgbaar, en in een beperkt aantal landen.

Nederlandse gebruikers wachten nog steeds op de introductie van Apple Pay. De betaaldienst werd al in 2014 geïntroduceerd, maar is in Nederland nog altijd niet te gebruiken. De toevoeging van andere landen werd voorgaande jaren al eens tijdens WWDC aangekondigd. Met de betaaldienst kunnen gebruikers van een iPhone of Apple Watch het apparaat gebruiken als betaalmiddel bij draadloze betaalautomaten.

iPhone SE 2

Nieuwe iPhones worden traditiegetrouw in het najaar getoond. Uitzondering is de iPhone SE, de kleinste iPhone die Apple momenteel verkoopt. De telefoon werd in maart 2016 gepresenteerd, en de afgelopen maanden gaan er geruchten over een nieuwe versie.

Het toestel zou volgens de geruchten hetzelfde fysieke formaat behouden als het huidige 4 inch-toestel. Geruchten spreken elkaar tegen over het scherm: mogelijk even groot, mogelijk groter dankzij dunnere schermranden. Verder worden een snellere chip, betere camera en draadloos opladen verwacht.

Nieuwe Macs

Apple toont niet altijd nieuwe Macs tijdens WWDC, maar er zijn aanwijzingen dat dit jaar een uitzondering zou kunnen zijn. Zo zijn alle MacBooks en de iMac sinds juni 2017 niet meer van een update voorzien.

Dat heeft deels te maken met het grillige update-beleid van chipmaker Intel, leverancier voor de chips voor de Mac. Toch stamt de nieuwste generatie Intel-chips alweer uit oktober, waardoor intern vernieuwde Macs in ieder geval technisch mogelijk zijn.

Mocht Apple met nieuwe MacBooks komen, is het interessant wat er met het toetsenbord gebeurt. De MacBook en MacBook Pro kregen de afgelopen jaren een nieuw toetsenbord, maar dat is niet zonder problemen. Het plattere toetsenbord met 'vlinder'-mechanieken blijkt kwetsbaarder, en toetsen kunnen door een stofje of kruimel stoppen met functioneren. Onlangs klaagden gebruikers Apple aan over het toetsenbord.

Als laatste horen we waarschijnlijk meer over de nieuwe Mac Pro. Dé Mac die op ontwikkelaar is gericht heeft al jaren geen upgrade meer gehad, maar Apple zei eerder al hard te werken aan een nieuw model. In tegenstelling tot de huidige Mac Pro moet die wel door gebruikers aangepast en uitbreid kunnen worden.