Papoea-Nieuw-Guinea blokkeert Facebook voor een maand om impact te meten

Analisten van de overheid gaan onder meer de verspreiding van nepnieuws, pornografie en de impact van nepaccounts meten, schrijft het lokale dagblad The Post Courier.

Met het onderzoek wil de overheid mensen achter deze accounts identificeren, zodat mensen met "oprechte" bedoelingen het platform "verantwoordelijk" kunnen gebruiken, aldus minister Sam Basil (Communicatie en IT) tegen de krant.

Daarnaast overweegt hij de optie om een door de overheid gebouwd sociaal medium als alternatief te introduceren. "Als het nodig is, kunnen we onze ontwikkelaars inzetten om een site te bouwen die gunstiger is voor de inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea", zei hij.

Aim Sinpeng, onderzoeker op het gebied van digitale media en politiek, zegt in The Guardian dat de blokkade van Facebook vragen oproept over de intenties van de overheid. Als Facebook in een land geblokkeerd wordt, gebeurt dat meestal in aanloop naar verkiezingen of ter voorbereiding op een permanent verbod.

"Ik ben er niet helemaal van overtuigd waarom de blokkade nodig is", zegt Sinpeng. "Welke data gaat de overheid verzamelen? Als ze zich zorgen maken over nepnieuws, kunnen ze ook onderzoek doen zonder het platform te blokkeren."