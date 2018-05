'Amerikaans bedrijf aast op Israëlisch spionagebedrijf NSO Group'

Verint zou 1 miljard dollar voor het bedrijf neer willen leggen, schrijft The Wall Street Journal op basis van anonieme ingewijden.

NSO Group is vooral bekend vanwege de verkoop van spionagesoftware aan inlichtingendiensten. Het bedrijf zit onder meer achter de software Pegasus, waarmee in het verleden iPhones afgeluisterd konden worden. In Mexico zouden activisten en journalisten met behulp van software van NSO Group in de gaten worden gehouden.

Het Israëlische bedrijf zegt dat het van zijn klanten eist dat ze de software binnen de grenzen van de wet gebruiken.

NSO Group kwam in 2014 in handen van het Amerikaanse investeringsbedrijf Francisco Partners. Vertegenwoordigers van zowel Verint Systems als NSO Group wilden tegenover The Wall Street Journal niet reageren.