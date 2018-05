Gelekte Facebook-documenten tonen beleid tegen haatberichten

De aangescherpte regels moeten het voor moderatoren van Facebook duidelijker maken welke groepen en uitingen zijn toegestaan op Facebook en welke niet. De documenten zijn in handen van Motherboard.

Facebook bevestigt tegenover de site dat het met de regels bepaalt "of een individu of groep moet worden aangewezen als een haatfiguur of haatorganisatie op basis van een aantal verschillende signalen, zoals of zij oproepen tot geweld tegen mensen op basis van ras, religie of andere beschermde categorieën."

Het gaat daarbij onder meer om groepen zoals de Ku Klux Klan, de White Power-beweging en neonazigroepen als Aryan Nations. Facebook beoordeelt leden van zulke groepen op basis van een aantal signalen.

Signalen

Als duidelijk is dat het gaat om een leider of prominent lid van een bekende haatgroep die beledigende teksten gebruikt of oproept tot geweld, is dat volgens Facebook een sterk signaal.

Maar er zijn ook gebruikers die minder duidelijk te herkennen zijn, waardoor Facebook een groeiende lijst met voorbeelden heeft voor zijn moderatoren. Op de lijst staan zinnen die niet zijn toegestaan, en zinnen die wel mogen.

Zo staat Facebook witte suprematie niet toe, maar is wit nationalisme wel toegestaan. Gebruikers mogen van Facebook niet zeggen dat zij witte suprematie steunen, maar oproepen tot het stichten voor een staat voor enkel witte mensen mag wel.

Beledigingen

Facebook drukt zijn medewerkers daarbij wel op het hart dat er veel sprake is van overlap. Uiteindelijk moeten zij beoordelen of iemand racistisch is of niet. "Racisten haten per definitie een van de waarden die wij beschermen", aldus de documenten.

Ook zijn veel voorkomende beledigingsvormen aan het document toegevoegd. Die beledigingen vallen op zichzelf binnen het toelaatbare, maar duiden volgens Facebook alsnog op de verspreiding van haat.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om beledigingen als het vergelijken van moslims met varkens, of het aanduiden van transgenders met 'het'.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg heeft dit jaar al meermaals gezegd dat hij de sfeer op Facebook en de betrouwbaarheid van de berichten op de site wil verbeteren, en bood zijn excuses aan voor het afhandelen van haatberichten. Het team met moderatoren wordt sterk uitgebreid, en moet eind dit jaar 20.000 mensen tellen.