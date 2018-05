'Voor het eerst ruim 100 miljard MB mobiele data in kwartaal verbruikt'

Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vrijdag in de Telecommonitor van 2017.

Het gebeurde niet eerder dat er in drie maanden zo veel mobiele data werd verbruikt. Het dataverbruik is ongeveer twee keer zo veel als het totale dataverbruik in 2014 en staat ongeveer gelijk aan het verbruik in 2015.

Het marktaandeel van Tele2 steeg op basis van dataverbruik het snelst in 2017, van 5 tot 10 procent naar 15 tot 20 procent. Het aandeel van T-Mobile bleef constant. KPN en VodafoneZiggo zagen hun marktaandeel in dataverbruik dalen met 0 tot 5 procent.

Grotere bundels

De "explosieve groei" van mobiel dataverbruik zou te danken zijn aan onbeperkte databundels, die door Tele2 en T-Mobile worden uitgegeven. "Consumenten lijken steeds meer behoefte te hebben aan grotere databundels", zegt Henk Don, de waarnemend voorzitter van de ACM. Hij noemt het een "positieve ontwikkeling" dat mobiele aanbieders zich daar op aanpassen.

In januari van dit jaar bleek uit onderzoek van de ACM al dat onbeperkte data-abonnementen van Tele2 en T-Mobile voor een versnelde stijging van mobiel dataverbruik bij klanten zorgde. In het tweede kwartaal van 2017 was het dataverbruik nog 77 miljard MB.