Activist klaagt Google en Facebook aan om schenden Europese privacywet

Schrems stelt dat de techbedrijven gebruikers dwingen om in te stemmen met het nieuwe privacybeleid. Ze zouden gebruikers alleen de keuze geven om in te stemmen of hun account te verwijderen.

"Dat is geen vrije keuze", zegt Schrems. "Het doet eerder denken aan een Noord-Koreaans verkiezingsproces. In veel landen is het volgens de AVG verboden om mensen op deze manier te verleiden om toestemming te geven." De activist diende de zaken in bij privacywaakhonden in België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

De nieuwe Europese privacywet, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), treedt vrijdag in werking. Volgens de nieuwe wet moeten organisaties beter documenteren welke gegevens ze van gebruikers hebben, hoe lang ze die bewaren en wat ze ermee doen.

Facebook

Schrems is ook bekend om een andere, langlopende privacyrechtszaak tegen Facebook. In 2013 spande hij de zaak aan om te voorkomen dat het bedrijf gegevens van Europese gebruikers naar de Verenigde Staten zou sturen. De zaak heeft al meerdere malen vertraging opgelopen.