FBI neemt domein achter Russisch malwarenetwerk in beslag

De Amerikaanse inlichtingendienst kreeg van de rechter toestemming om het domein over te nemen, schrijft The Daily Beast. De FBI zou al sinds augustus onderzoek naar het botnet doen. Daarbij werd ook een router van een getroffen Amerikaan gemonitord.

Omdat de FBI het domein nu in bezit heeft, kan de dienst IP-adressen van slachtoffers verzamelen. Ook in Nederland zijn routers getroffen door de malware, schrijft de NOS. Hoeveel dat er zijn, is niet bekend.

Woensdag werd bekend dat hackers een miljoen apparaten met een spionagemalware genaamd VPNFilter hadden geïnfecteerd.

The Daily Beast schrijft dat de malware wordt gelinkt aan een Russische hackersgroep die ook verantwoordelijk waren voor aanvallen tijdens de presidentscampagne van Hillary Clinton in 2016.

Het is niet bekend hoe de malware op apparaten terechtkomt. Het bedrijf Cisco liet woensdag weten dat malware gedeeltelijk via opnieuw opstarten te verwijderen is. Om helemaal van de malware af te komen, moeten de apparaten teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen.