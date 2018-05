Ook mensen die Facebook niet gebruiken kunnen data opvragen

Dat heeft Facebook duidelijk gemaakt in de eerste reeks van antwoorden op vragen die dinsdag in het Europees Parlement onbeantwoord bleven.

"Als je Facebook niet gebruikt, kun je informatie die we over jou verzamelen opvragen via een formulier in het helpcentrum van Facebook", schrijft het sociale medium. Het bedrijf benadrukt dat mensen moeten specificeren naar welke gegevens zij op zoek zijn.

Met de antwoorden reageert Facebook op vragen over zogenaamde 'schaduwprofielen'; het verzamelen en verwerken van gegevens door internetgebruikers die geen Facebook-account hebben of niet met hun account zijn ingelogd.

"Elke website of app die je bezoekt, moet bepaalde informatie verzamelen om ervoor te zorgen dat de dienst goed werkt. Facebook is daarop geen uitzondering", schrijft het bedrijf. "Bovendien versturen websites die onze diensten gebruiken - zoals het plaatsen van een likeknop of de mogelijkheid om met Facebook in te loggen - informatie naar Facebook wanneer je die sites bezoekt."

Gepersonaliseerde content

Facebook zegt dat het bedrijf informatie van niet-ingelogde gebruikers niet gebruikt om 'schaduwprofielen' op te stellen. Het bedrijf schrijft in de antwoorden op vragen dat niet-ingelogde internetgebruikers op websites van derden geen gepersonaliseerde advertenties of andere gepersonaliseerde content te zien krijgen.

Dit komt niet overeen met wat Facebook in zijn helpcentrum over gegevens van niet-ingelogde gebruikers schrijft. Daarin staat dat Facebook een zogenaamde cookie naar gebruikers met een Facebook-account verstuurt, maar ook naar internetgebruikers die de website van Facebook hebben bezocht.

Zodra de gebruiker vervolgens een website met bijvoorbeeld een likeknop bezoekt, ontvangt Facebook informatie over die cookie. Volgens het helpcentrum gebruikt het bedrijf die informatie onder meer om "je een gepersonaliseerde ervaring op zowel die site als op Facebook te bieden".

De gegevens die Facebook via die cookie verzamelt, worden volgens het sociale medium binnen negentig dagen verwijderd of geanonimiseerd.

Zuckerberg

Facebook-directeur Mark Zuckerberg verscheen dinsdagavond in het Europees Parlement om antwoord te geven op vragen over het privacybeleid van Facebook.

Ook ging het over Cambridge Analytica, de machtspositie van zijn bedrijf en de strengere Europese privacywet die 25 mei van kracht gaat.