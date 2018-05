Rechter oordeelt dat Trump op Twitter geen gebruikers mag blokkeren

Dat heeft een Amerikaanse federale rechter woensdag beslist, meldt de Amerikaanse zender CNBC.

Door gebruikers te blokkeren, kunnen zij de tweets van het Twitter-account @realDonaldTrump niet meer bekijken als zij ingelogd zijn. Ook maakt de president het daarmee voor deze gebruikers onmogelijk op deze tweets te reageren.

"Het blokkeren van gebruikers heeft als gevolg dat gebruikers niet meer direct de interactie kunnen aangaan met de tweets van de president", staat in het oordeel. "Op die manier wordt de vrijheid van meningsuiting daadwerkelijk, hoewel bescheiden, ingeperkt. Meer is er niet nodig om de grondwet te schenden."

Trump gebruikt zijn Twitter-account sinds zijn inauguratie in januari 2017 ook als communicatiekanaal voor zijn regering, onder meer om zijn beleid aan te kondigen, te beschrijven en te verdedigen.

Rechtszaak

De rechtszaak werd aangespannen door zeven Twitter-gebruikers die geblokkeerd waren nadat zij een kritische reactie achterlieten op een tweet van Trump. Zij konden de tweets van de president alleen bekijken via een ander account of door op het sociale medium uit te loggen.

"In deze zaak moeten we beoordelen of een ambtenaar in een publieke functie gebruikers mag blokkeren als reactie op de politieke opvattingen die deze persoon heeft geuit", concludeert de rechter. "En of er verschil moet worden gemaakt omdat de ambtenaar de president van de Verenigde Staten is. Het antwoord op beide vragen is 'nee'."