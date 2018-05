Uber gaat tests zelfrijdende auto niet hervatten in Arizona na dodelijk ongeval

Dat schrijft Eric Meyhofer, het hoofd van de Uber-afdeling die zelfrijdende auto's ontwikkelt, in een e-mail aan zijn medewerkers, die in handen is van techwebsite Ars Technica.

"We hebben de moeilijke beslissing genomen om niet door te gaan met onze werkzaamheden in Phoenix", schrijft Meyhofer. Uber mocht in Arizona al niet langer met zelfrijdende auto's de openbare weg op, omdat de staat de vergunning daarvoor heeft ingetrokken.

Meyhofer schrijft dat Uber de tests wel wil hervatten de staten Californië en Pennsylvania. Het bedrijf is daarvoor in gesprek met overheden in Californië, waar de vergunning eind maart afliep.

Uber wil zijn zelfrijdende auto's nog deze zomer in Pittsburgh (Pennsylvania) de weg op sturen. Het bedrijf wil zijn tests beperkter aanpakken dan voorheen. Op die manier wil Uber de veiligheidsaspecten van de technologie beter in de gaten houden.

