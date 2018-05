'Amerikaanse overheden kunnen producten Kaspersky niet verwijderen'

De Amerikaanse overheden kunnen daarmee naar verwachting niet voldoen aan een nieuwe wet die het gebruik van Kaspersky-producten verbiedt, meldt nieuwssite The Daily Beast.

In december nam de VS een wet aan waarin expliciet wordt gemeld dat geen enkele federale overheid hardware, software of een dienst mag gebruiken die wordt ontwikkeld of geleverd door Kaspserky Lab. De overheden moeten op 1 oktober 2018 aan die wet voldoen.

Anonieme bronnen zeggen tegen The Daily Beast dat zij zich zorgen maken over de implementatie van Kaspersky-code in hardwareproducten, waardoor de overheden niet volledig aan het verbod kunnen voldoen.

De Amerikaanse overheid is bang dat de Russische overheid de producten van Kaspersky gebruikt om de Verenigde Staten te bespioneren. Kaspersky Lab ontkent enige banden met het Kremlin. Het bedrijf is in februari naar de rechter gestapt om het onderdeel van de wet aan te vechten.

Nederland

Deze maand kondigde minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan dat de Nederlandse rijksoverheid software van Kaspersky gaat uitfaseren. De maatregel geldt alleen voor antivirussoftware van het bedrijf, en niet voor andere producten.

Kaspersky, dat een kantoor in Utrecht heeft, hoopt dat de overheid op dit besluit terugkomt.