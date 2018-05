Zuckerberg geeft in Brussel geen antwoord op meest dringende vragen

Zuckerberg gaf dinsdagavond in een klein half uur antwoord op de vragen die afgevaardigden in het Europees Parlement hem het uur daarvoor hadden voorgelegd. Hij maakte opnieuw zijn excuses, beloofde beterschap en herhaalde de eerder aangekondigde maatregelen om ongewenste berichten, nepnieuws, nepaccounts en politieke inmenging tegen te gaan.

De Facebook-directeur ging niet in op concrete vragen over aanpassingen op het verdienmodel van Facebook en het delen van gegevens met dochterbedrijven WhatsApp en Instagram. Daarnaast zei hij niets over de mogelijkheid om je als gebruiker helemaal aan gerichte advertenties te onttrekken.

Ook ging Zuckerberg niet in op gerichte vragen over opgestelde profielen van mensen die Facebook helemaal niet gebruiken. Het enige wat de Facebook-directeur over deze 'schaduwprofielen' zei, is dat het bedrijf voor de beveiliging moet begrijpen hoe niet-ingelogde gebruikers zich op Facebook gedragen.

Een garantie dat de gegevens die Facebook verzamelt voor beveiliging niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, gaf Zuckerberg niet. Wel zei hij dat Facebook op 25 mei zal voldoen aan de nieuwe Europese privacywet die dan van kracht gaat.

Afronden

Rond 19.45 uur had Zuckerberg enkele punten aangestipt die tijdens de vragenronde naar voren kwamen. Omdat de hoorzitting eigenlijk tot 19.30 uur zou duren, zei de Facebook-directeur toen zijn reactie te willen afronden.

Enkele Europarlementariërs lieten het daar niet bij zitten en probeerden Zuckerberg alsnog over te halen om een korte reactie te geven op de meest dringende vragen. Zo kreeg hij voorgelegd in welke mate Facebook data met dochterbedrijf WhatsApp gaat delen. Ook werd hem gevraagd of Facebook-gebruikers de mogelijkheid krijgen om helemaal geen gegevens met het bedrijf te delen. Zuckerberg ging daar niet inhoudelijk op in.

Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement, schoot de Facebook-directeur te hulp door te zeggen dat de tijd erop zat. Hij vroeg aan Zuckerberg of hij akkoord ging met het voorstel om de resterende vragen schriftelijk te beantwoorden. De Facebook-topman stemde daarmee in. Wanneer de antwoorden volgen, is niet duidelijk.

Cambridge Analytica

Directe aanleiding voor het verhoor in het Europees Parlement is het dataschandaal met Cambridge Analytica. In maart werd bekend dat dit bedrijf de Facebook-gegevens van miljoenen gebruikers onbedoeld in handen had gekregen. De gegevens waren verzameld door de Amerikaanse onderzoeker Aleksandr Kogan, die de data doorspeelde aan het Britse databedrijf.

Cambridge Analytica zou de gegevens gebruikt hebben om onder meer psychologische profielen van kiezers op te stellen, die in 2016 werden gebruikt tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Brexit-referendum.

Onderzoeker Kogan kon de gegevens verzamelen omdat Facebook deze optie standaard beschikbaar stelde voor appontwikkelaars. De apps konden daardoor niet alleen gegevens van directe gebruikers, maar ook van dier vrienden verzamelen.

Op die manier zijn volgens Facebook de gegevens van wereldwijd 87 miljoen gebruikers, onder wie 2,7 miljoen Europeanen, in handen gekomen van Cambridge Analytica. Facebook stopte in april 2015 definitief met de optie om gegevens van vrienden op deze manier te verzamelen.

Amerikaanse Senaat

In april was Zuckerberg al te gast in de Amerikaanse Senaat om verantwoording af te leggen over Cambridge Analytica en het privacybeleid van Facebook. Daar kwam Zuckerberg redelijk ongeschonden door de hoorzitting.