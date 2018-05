Kritiek op Amazon voor leveren gezichtsherkenning aan Amerikaanse overheden

De Amerikaanse organisatie, die opkomt voor digitale burgerrechten, richt zijn pijlen op de tool Rekognition. De beeldherkenningssoftware is volgens Amazon onder meer in staat om real-time gezichten te herkennen en te analyseren. Sinds november kan de software in één afbeelding honderd gezichten tegelijk verwerken.

"Rekognition roept talrijke zorgen op over burgerrechten en burgerlijke vrijheden", schrijft de ACLU. "Met de software kan een overheid een systeem bouwen waarmee iedereen automatisch geïdentificeerd en gevolgd kan worden."

Volgens de ACLU maken in ieder geval de stad Orlando (Florida) en een politie-eenheid in de staat Oregon gebruik van de beeldherkenningssoftware. De politie-eenheid in Oregon zou honderdduizenden 'mugshots' gebruiken om personen met Rekognition op te sporen.

De ACLU is bang dat meer overheden gebruik gaan maken van de software. Volgens documenten in handen van de organisatie hebben politie in de staten Californië en Arizona ook interesse getoond in de software.