Britse groep klaagt Google aan om privacyschending in Safari

Het gaat om een mogelijke overtreding van Google die in 2012 plaatsvond, schrijft The Guardian. Het bedrijf zou toen de instellingen in Safari op iOS hebben omzeild om persoonlijke informatie van gebruikers te verzamelen.

Het gaat volgens de aanklagers, die zich Google You Owe Us noemen, om informatie als gezondheid, politieke voorkeur, locatie en financiële data. Daarmee konden mensen ingedeeld worden in bepaalde categorieën, zodat adverteerders gericht reclame konden tonen.

Volgens Google werd geen persoonlijke informatie van gebruikers met derden gedeeld. Ook kan de identiteit van individuen niet worden achterhaald. De advocaat van Google zegt dat de zaak vooral bedoeld is om Google aan te pakken en niet om gerechtigheid voor gebruikers te vinden.

De aanklagers hopen ten minste 1 miljard pond (1,14 miljard euro) van Google te krijgen als compensatie voor 4,4 miljoen iPhone-gebruikers.

In 2012 betaalde Google in een een soortgelijke zaak al een schikking van 22,5 miljoen dollar in de Verenigde Staten. Ook toen ging het om Google dat cookies in de Safari-browser plaatste, terwijl het bedrijf had gezegd dat niet te doen.