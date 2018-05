'Zelfstandigen krijgen niet meteen boete bij overtreding nieuwe privacyregels'

"Maar het is wel belangrijk dat ze er aan werken. Maak je geen zorgen, maar maak wel af waar je mee bezig bent'', aldus Alfrink.

Alle bedrijven moeten vanaf komende vrijdag voldoen aan de zogeheten Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat geldt dus ook voor de ongeveer 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel.

Ze moeten bijvoorbeeld precies bijhouden welke gegevens van hun klanten ze registreren en hoelang ze die data bewaren. Vertrouwelijke informatie mag niet direct gekoppeld zijn aan de persoon. Die informatie moet veilig worden opgeslagen, ondernemers moeten een beleid hebben en ze moeten hun klanten daarover informeren.

ZZP Nederland krijgt naar eigen zeggen tientallen telefoontjes per dag. Alfrink: ''Mensen dachten: dit geldt niet voor ons, dit is voor de grote jongens. Ze vragen ons: moet ik hier ook wat mee? Er is geen ander antwoord dan ja. Veel zzp'ers voldoen nog niet aan de regels. Ik hoop een op de tien, maar ik vrees acht op de tien.'' Ook MKB-Nederland vreest dat veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf nog niet klaar zijn.

Lastig

Het is lastig voor een zzp'er om het werk voor de AVG voor elkaar te krijgen. Alfrink: ''Je bent daar wel gauw een uurtje of dertig, veertig mee bezig. Maar je hebt ook je gewone werk, na afloop moet je thuis eten, je kinderen hebben een proefwerk gehad, de kleine moet naar bed, en daarna moet het in de verloren uurtjes worden geregeld. Dus het kost je zo twee weken.''

Mensen beseffen ook niet hoe complex het is. ''Je moet ook overeenkomsten hebben met iedereen die informatie voor jou verwerkt. Veel zzp'ers denken: 'maar dat doe ik allemaal zelf'. Ja, en je Dropbox dan? En wat als je samenwerkt met de Sociale Verzekeringsbank of het UWV? Wij hebben zelf ook een lijstje gemaakt, wij komen tot 92 organisaties waarvan wij als stichting een overeenkomst moeten hebben.''

Alfrink gaat ervan uit dat de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid, coulant is. ''Het gaat erom dat je er mee bezig bent. Als je er maar bewust van bent dat het er is en dat je begonnen bent, dan laten ze je voorlopig met rust. Ze helpen de kleintjes om te zorgen dat dit lukt, in plaats van meteen al boetes op te leggen.''

De Autoriteit laat in een reactie weten dat de regels voor iedereen gelden, maar ''we zullen niet direct naar de bakker of slager op de hoek gaan. We zijn een redelijke toezichthouder.''