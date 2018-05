Tidal onderzoekt datalek rond vermeende fraude met luistercijfers

Dat schrijft de website Music Business Worldwide.

Eerder deze maand beschuldigde de Noorse krant Dagens Naeringsliv Tidal van het kunstmatig verhogen van streamingcijfers in 2016. Dat bleek uit data die door de krant waren onderzocht. De informatie was afkomstig van een in handen gekregen harde schijf en bevatten interne luistercijfers.

Onderzoekers concludeerden dat de cijfers gemanipuleerd zouden zijn. Door de hogere luistercijfers werden mogelijk onterecht meer royalty's uitgekeerd.

Statement

Tidal-CEO Richard Sanders zegt in een statement dat het bedrijf de claims van Dagens Naeringsliv ontkent. "Hoewel we doorgaans niet reageren op verhalen waarvan we denken dat ze niet kloppen, vinden we het belangrijk om te zorgen dat artiesten, werknemers en abonnees weten dat we de veiligheid en integriteit van onze data serieus nemen", zegt hij.

Toen het bedrijf op de hoogte werd gebracht van een mogelijk lek, heeft Tidal direct stappen ondernomen, zegt Sanders. "We schakelden een onafhankelijk bedrijf in om te bekijken wat er is gebeurd en om ons te kunnen helpen met het verbeteren van de beveiliging."