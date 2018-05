Bol.com bood wapen aan zonder leeftijdscontrole

Dat ontdekte Sven van der Meulen van het YouTube-kanaal Vrije Vogels. De YouTuber bestelde bij Bol.com een kruisboog. Hij kreeg het product thuisbezorgd, maar hoefde zich niet te identificeren.

Het ging om een kruisboog van een verkooppartner, die via Bol.com werd aangeboden. Van der Meulen kon de kruisboog niet via de officiële website van deze verkoper aanschaffen zonder zich te legitimeren, maar ontdekte hij hetzelfde product via Bol.com wel kon kopen. Bol.com heeft de betreffende productpagina inmiddels offline gehaald.

Van der Meulen is 21 jaar oud, maar deed zich tegenover de klantenservice van Bol.com voor als minderjarige. Aan de telefoon werd de aankoop afgeraden, maar kreeg hij te horen dat hij de kruisboog "gewoon kon bestellen" en dat het de verantwoordelijkheid hiervoor bij de klant ligt. "Wees er wel voorzichtig mee, alsjeblieft", kreeg hij nog te horen.

Roos Franssen, woordvoerder van Bol.com, laat aan NU.nl weten dat het volgens de voorwaarden voor verkooppartners verboden is om een kruisboog aan te bieden die alleen vanaf 18 jaar verkocht mag worden. "In onze verkoopvoorwaarden staat dat je je als verkoper aan de wet moet houden en geen verboden artikelen mag verkopen", verklaart Franssen per e-mail. De webwinkel erkent dat dit product niet online had mogen staan.

Wapenwet

Bol.com verkoopt onder de categorie speelgoed verschillende kruisbogen die onder de wapenwet vallen. "Het is wettelijk gezien verboden om een kruisboog te overhandigen aan een minderjarige", zegt wapenwetdeskundige Jas van Driel. "Ook het bezorgen valt daaronder. Het is slordig van Bol.com dat het bedrijf dit niet goed controleert. De jongeman heeft hier een slordigheid ontdekt, maar Bol.com was in dit specifieke geval niet in overtreding, omdat hij feitelijk wel meerderjarig is."

Of Bol.com in overtreding is door de leeftijd van gebruikers niet goed te controleren, durft Van Driel niet met honderd procent zekerheid te zeggen. "Hoe de leeftijdscontrole wordt uitgevoerd, is aan de verkoper zelf. Maar, als het erop aankomt, kan iedereen natuurlijk online zo’n product bestellen. De vraag is dan: is Bol.com verplicht om te verifieren dat iemand 18 jaar of ouder is?"

"Ik vind van wel", zegt advocaat Wim Roelink, die veel ervaring heeft op het gebied van wapenwetgeving. "Bij erkende wapenverkopers is het de standaardpraktijk dat verkopers om een identiteitsbewijs vragen. Als je die niet kunt laten zien, krijg je het wapen niet mee. Dat hoort Bol.com ook te doen. Ik vind het bijzonder dat de webwinkel dit niet doet."

Controle

Klanten van Bol.com kunnen bij het maken van hun account hun geboortedatum invullen. Maar zelfs als dit verplicht was, is dat volgens Roelink niet goed genoeg. "Het aanvinken van een keuzevakje of ingeven van een geboortedatum is niet voldoende. Iedereen kan dit doen. In mijn overtuiging is vragen naar een identiteitsbewijs de enige manier om er zeker van te zijn dat iemand meerderjarig is."