Politie gaat twaalf mensen arresteren vanwege uitvoeren DDoS-aanvallen

Een man uit Hoofddorp is al gearresteerd, meldt de politie.

De 22-jarige man is dinsdag bij een inval in een woning in Hoofddorp aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een DDoS-aanval te hebben uitgevoerd op een hostingbedrijf met 450 domeinnamen.

Daardoor waren websites en mailboxen volgens de politie slecht of niet bereikbaar. Dat resulteerde ook in financiële schade.

Actie

De aanhouding is het gevolg van de internationale actie Operation Power Off. In april werd door middel van die actie de website Webstresser.org opgerold. Via die site konden gebruikers DDoS-aanvallen kopen.

Met een DDoS-aanval worden er zo veel aanvraagverzoeken tegelijk op een site of dienst ingediend, dat de servers overbelast raken en voor gebruikers onbereikbaar worden.

Naast de aanhouding in Hoofddorp is de politie van plan "in de komende tijd" nog twaalf aanhoudingen in Noord-Holland te doen. De politie verwacht dat daarna nog meer aanhoudingen zullen volgen.