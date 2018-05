Bits of Freedom naar rechter om datavrije muziek T-Mobile

Door naar de rechter te stappen vecht Bits of Freedom een beslissing van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan. Die wees in februari een formeel bezwaarverzoek af om tegen de dienst van T-Mobile op te treden.

T-Mobile biedt sinds oktober 2016 abonnementen aan waarbij het streamen van muziek niet ten koste van de databundel gaat. Dit proces, waarbij diensten niet meetellen in het internetverkeer wordt 'zero-rating' genoemd en staat op gespannen voet met de netneutraliteit. Die stelt dat elke soort internetverkeer gelijk behandeld moet worden.

De dienst voor datavrije muziek leverde T-Mobile in 2016 direct kritiek van Bits of Freedom op. De aanpak van de provider zorgt volgens de organisatie voor slechtere concurrentieposities, omdat het risico bestaat dat kleinere buitenlandse partijen niet in het aanbod van T-Mobile worden opgenomen. De internetprovider benadrukte dat het bedrijf openstaat voor iedere muziekstreamingsdienst.

Oordeel

Ook de toezichthouder ACM startte een onderzoek. In oktober concludeerde de waakhond dat de dienst niet in strijd met de Europese regels voor netneutraliteit is. Dat oordeel was in lijn met een uitspraak van de rechtbank, een half jaar eerder. Ook die besliste dat 'zero-rating' toegestaan is.

Bits of Freedom drong er bij de ACM op aan tegen de dienst van T-Mobile op te treden, maar dat verzoek werd afgewezen. Ook een bezwaar tegen deze beslissing werd door de ACM ongegrond verklaard. Bits of Freedom vecht deze beslissing nu aan bij de rechtbank Rotterdam. Op die manier wil de organisatie afdwingen dat de ACM alsnog gaat optreden.

'Verkeerd toepast'

Bits of Freedom is van mening dat de ACM de regels voor netneutraliteit verkeerd toepast. "Volgens de redenering van de ACM kunnen internetproviders, zoals T-Mobile, als een poortwachter gaan bepalen welke diensten wel of geen voorkeursbehandeling krijgen", zegt David Korteweg van Bits of Freedom in een verklaring.

Korteweg noemt de dienst van T-Mobile "een typisch voorbeeld van prijsdiscriminatie die op het eerste oog fijn lijkt voor de abonnees van T-Mobile, maar bij nader inzien slecht is voor alle internetgebruikers".

Wanneer de zaak tussen Bits of Freedom en de ACM precies dient, is nog niet bekend.