YouTube kondigt nieuwe muziekstreamingdienst Youtube Music aan

De nieuwe muziekdienst werd door YouTube in een blogbericht aangekondigd.

YouTube Music bestond al als mobiele app voor Amerikaanse gebruikers. Zij konden daarmee gebruikmaken van de videobibliotheek van YouTube.

Volgens YouTube zijn er op de nieuwe dienst naast "miljoenen nummers en afspeellijsten" ook remixen, muziekvideo's, covers en liveopnames te vinden. Daarnaast is het aanbod "gepersonaliseerd voor de gebruiker", op basis van luistergeschiedenis en locatie. Zo kan de dienst stevige muziek voorschotelen als YouTube Music herkent dat de gebruiker in de sportschool is.

Betaalde versie

YouTube Music komt beschikbaar als gratis versie. Daarnaast is er een betaalde variant van 9,99 dollar per maand, genaamd YouTube Music Premium. Hierbij zijn geen advertenties en kan muziek worden gedownload en in de achtergrond worden afgespeeld.

De vernieuwde muziekdienst verschijnt op 22 mei in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Mexico. Later worden daar andere landen aan toegevoegd, al is nog niet bekend wanneer YouTube Music in Nederland verschijnt.

In het blogbericht staat dat er niets verandert aan Google Play Music. "Je houdt toegang tot gekochte muziek, uploads en afspeellijsten zoals altijd."

YouTube Premium

Google kondigde ook YouTube Premium aan, dat YouTube Red zal vervangen. Voor nieuwe klanten gaat zo'n Premium-abonnement 11,99 dollar per maand kosten. Gebruikers krijgen toegang tot de muziekdienst en kunnen daarnaast ook naar exclusieve YouTube-series kijken.

Premium-leden zien eveneens geen advertenties en kunnen de series downloaden.