Apple-gebruikers kunnen vanaf volgende week hun gegevens downloaden

De opties worden beschikbaar in een nieuw privacycentrum dat Apple in aanloop naar strengere Europese privacyregels invoert. Deze regels treden op 25 mei in werking. Op welke dag Apple het centrum precies beschikbaar maakt, is nog niet bekend.

Gebruikers die een kopie van hun gegevens downloaden, krijgen per app of dienst te zien welke data Apple heeft verzameld. Een journalist van USA Today die zijn data eerder handmatig opvroeg, kreeg bijvoorbeeld een lijst met zijn iTunes-aankopen, e-mailadres, woonadres en gegevens over reparaties.

De mogelijkheid om via het nieuwe privacycentrum data direct te uploaden wordt vooralsnog niet beschikbaar. Zo'n optie kan bijvoorbeeld handig zijn voor gebruikers die overstappen van Android naar iOS. Apple biedt gebruikers die van besturingssysteem wisselen die mogelijkheid al wel via een eigen app.

Door een account via het privacycentrum te deactiveren kunnen gebruikers Apple tijdelijk de toegang ontzeggen om hun gegevens te bekijken of te verwerken. Ook kunnen gebruikers hun account niet meer gebruiken en ontvangen zij geen inkomende berichten meer via videobeldienst FaceTime, berichtendienst iMessage en e-mail op iCloud.

Via een ander e-mailadres of een telefoonnummer krijgen gebruikers een code waarmee zij hun account weer kunnen activeren. Voordat de gegevens definitief worden verwijderd, bewaart Apple de data van een gedeactiveerd account nog ongeveer tien jaar.

Verwijderen

In het privacycentrum kunnen gebruikers bepaalde gegevens in hun account wijzigen en hun account permanent verwijderen. In dat geval duurt het dertig dagen voordat de gegevens definitief worden verwijderd.

Het deactiveren van accounts en downloaden van data wordt komende week in eerste instantie alleen beschikbaar voor gebruikers in Europa. Gebruikers in andere delen van de wereld krijgen, net als in Europa, volgende week al wel de mogelijkheid om via het privacycentrum om hun gegevens te wijzigen of hun account definitief te verwijderen.