'VS onderzoekt Cambridge Analytica in datamisbruikzaak'

Het onderzoek focust zich met name op de manier waarop Cambridge Analytica persoonlijke data van Facebook en andere bronnen wist te verkrijgen, zo schrijft The New York Times op basis van ingewijden. Ook nemen de onderzoekers de financiële werkzaamheden onder de loep.

In de afgelopen weken zijn volgens The New York Times potentiële getuigen verhoord. Veel details over het onderzoek, dat zich in de beginfase zou bevinden, zijn niet bekend.

Facebook zou door de onderzoekende partijen zijn benaderd. De betrokken partijen hebben niet op de uitspraken gereageerd.

Faillissement

Cambridge Analytica maakte begin mei bekend dat het bedrijf faillissement aanvraagt. Ook moederbedrijf SCL Group sluit zijn deuren. Dat komt omdat het veel klanten verloor sinds het Facebook-schandaal. Daarnaast heeft het bedrijf te kampen met opstapelende juridische kosten.

Cambridge Analytica kreeg gegevens van maximaal 87 miljoen Facebook-gebruikers in handen via een app. De verzamelde data zouden onder meer zijn gebruikt om kiezersprofielen te maken voor de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump.

Aleksandr Kogan, de onderzoeker die data aan het moederbedrijf van Cambridge Analytica doorspeelde, zei in een hoorzitting bij het Britse parlement dat de informatie "waardeloos" is voor gerichte politieke advertenties.