'Ecuador gaf miljoenen uit aan spionage WikiLeaks-oprichter Julian Assange'

Dat meldt The Guardian op basis van vertrouwelijke documenten die de krant heeft ingezien.

De inlichtingendiensten van Ecuador begonnen in 2012 met 'Operatie Gast', die tot 'Operatie Hotel' veranderde toen bleek dat Assange voor langere tijd in de ambassade zou verblijven.

Voor die operatie werden camera's geïnstalleerd en werd een beveiligingsteam ingehuurd, dat al het doen en laten van Assange in de gaten hield. Al zijn handelingen en alle interacties met personeel en bezoekers werden vastgelegd.

Stiekem

Assange kreeg bezoek van hackers, activisten, juristen en journalisten, maar ook van leden van nationalistische Europese groepen en mensen met banden met de Russische regering.

Alle ontmoetingen van Assange zouden zijn gevolgd door een team in een appartement vlak bij de Ecuadoraanse ambassade in Londen. De klok rond zou de WikiLeaks-oprichter altijd door twee mensen in de gaten worden gehouden.

De ambassadeur van Ecuador in het Verenigd Koninkrijk, Juan Falconí Puig, zou niet op de hoogte zijn geweest van het spionageprogramma, dat in het geheim is opgezet door de regering van het Zuid-Amerikaanse land.

In 2015 kwam de ambassadeur per toeval achter het spionageprogramma, dankzij een belastingaanslag voor het appartement van waaruit Assange in de gaten wordt gehouden. Puig moest toen worden ingelicht door de Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken Ricardo Patiño.

Hacken

Het spionageteam zou er in 2014 achter zijn gekomen dat Assange het computersysteem van de ambassade had gehackt. Daardoor kreeg hij onbelemmerde toegang tot satellietinternet en onderschepte hij bovendien alle informatie van het ambassadepersoneel.

Eind maart werd bekend dat Assange van de ambassade een internetverbod opgelegd heeft gekregen. De regering van Ecuador vond dat berichten die Assange op internet plaatste de relaties met andere landen in het gedrang bracht.

Assange woont sinds 2012 in de ambassade van Ecuador, mede omdat hij op de vlucht is voor de Zweedse regering. Daar werd hij beschuldigd van seksueel misbruik. Assange vreesde dat hij door Zweden zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten voor zijn rol bij het lekken van documenten over onder meer het Amerikaanse leger.

Hoewel die rechtszaak niet doorgaat, blijft Assange in de ambassade. De Australiër is bang dat hij wordt gearresteerd voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht en vervolgens alsnog wordt uitgeleverd aan de Amerikanen.