Facebook verwijderde 866 miljoen berichten in eerste kwartaal 2018

Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend in zijn eerste transparantierapport.

In totaal gaat het om 865,8 miljoen verwijderde berichten in de eerste drie maanden van dit jaar. Daarvan waren er 837 miljoen spam. Ook werden posts verwijderd omdat ze naakt, geweld, haat en terrorisme bevatten.

Facebook zegt dat het 1,9 miljoen berichten wiste die aan Al Qaeda en IS waren gerelateerd. Dat waren er in het laatste kwartaal van 2017 1,1 miljoen.

Kunstmatige intelligentie

Volgens Facebook waren verbeteringen in kunstmatige intelligentie de reden dat berichten en accounts die te maken hadden met terrorisme vaker opgespoord konden worden. In 99,5 procent van de gevallen vond de computer de berichten eerder dan gebruikers.

Facebook verwijderde ook 583 miljoen nepaccounts in de eerste drie maanden van 2018. In kwartaal daarvoor waren het er nog 694 miljoen.

Facebook geeft het transparantierapport in het vervolg twee keer per jaar uit. Volgens het bedrijf is het openbaar maken van de data "een manier om onszelf verantwoordelijk te houden".

Openheid

Facebook zegt aan gebruikers te willen laten zien hoe de data in het vervolg veranderen als de gebruikte methodes worden verfijnd.

Directeur Mark Zuckerberg heeft tijdens de verhoren over de datamisbruikzaken van Cambridge Analytica vaak aangehaald meer transparantie te willen bieden in hoe zijn bedrijf data verwerkt.

"We zijn erop gebrand om het beter te doen", stelt Facebook in het rapport. "In het vervolg willen we daar openlijk over communiceren."