Apple Music telt 50 miljoen maandelijkse gebruikers

Cook zei in een interview op Bloomberg Television niet hoeveel mensen een betaald account hebben en hoeveel er gebruikmaken van de gratis proefperiode.

In april vertelde topman Eddy Cue dat de muziekdienst 40 miljoen betalende abonnees en acht miljoen gratis gebruikers had.

Concurrent Spotify heeft in totaal 170 miljoen actieve gebruikers. Daarvan heeft het grootste deel echter een gratis account met advertenties tussen de nummers. Spotify heeft 75 miljoen betalende abonnees.

Video

In het interview sprak Cook voor het eerst over Apples plannen op videogebied. "We werken aan een plan dat in lijn ligt met ons merk", zei hij. "We kunnen nog niet ingaan op details, maar het is voor ons zeker een interessegebied."

In augustus vorig jaar werd bekend dat Apple 1 miljard dollar zou vrijmaken voor de ontwikkeling van televisieseries en -programma's.