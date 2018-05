Nederlandse overheid stopt met Russische antivirussoftware Kaspersky

Het kabinet heeft bepaald het gebruik van de software uit te faseren, schrijft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in een Kamerbrief. Het kabinet vreest dat de antivirussoftware van Kaspersky door het Kremlin gebruikt wordt voor spionage.

Er is geen directe aanleiding voor het advies van Grapperhaus, zegt woordvoerder Anna Sophia Posthumus tegen NU.nl. "Het gaat om een opsomming van ontwikkelingen op het gebied van cyberdreigingen." Grapperhaus verwijst in zijn brief onder meer naar Russische offensieve digitale activiteit, die "onder meer is gericht op Nederland."

Volgens de minister zijn tot nu toe geen gevallen van daadwerkelijk misbruik bekend, maar kan dit niet worden uitgesloten. De veiligheidsrisico's gelden alleen voor de antivirussoftware, en niet voor andere producten van Kaspersky Lab.

Antivirussoftware heeft diepgaande toegang tot ict-systemen om computervirussen te bestrijden, onderbouwt Grapperhaus de maatregel van het kabinet. Vanwege die uitgebreide toegang "bestaat er een risico op digitale spionage en sabotage bij de Rijksoverheid en de Nederlandse vitale infrastructuur", schrijft hij in de brief.

Op welke termijn de antivirussoftware uitgefaseerd kan zijn, is volgens Posthumus lastig te zeggen. "Dat hangt af van verschillende zaken, zoals lopende contracten met Kaspersky en het vinden en toepassen van een geschikt alternatief." Het kabinet brengt geen advies uit over een alternatief antivirusprogramma, maar daar wordt volgens Posthumus wel naar gekeken.

Een woordvoerder laat namens Kaspersky, dat een kantoor heeft in Utrecht, weten dat het bedrijf bezig is met een reactie op het nieuws.

'Nadrukkelijk advies'

Het kabinet adviseert bedrijven en organisaties die werken in de vitale sectoren eveneens om de antivirussoftware van Kaspersky niet langer te gebruiken. Onder vitale sectoren vallen bedrijven die essentieel zijn voor het (economisch) functioneren van Nederland. Ook bedrijven die de Rijksoverheid ondersteunen in de informatiebeveiliging krijgen dit advies. "Het is een nadrukkelijk advies, maar we kunnen het niet afdwingen", stelt Posthumus.

Het uitfaseren van de software geldt niet voor kleinere overheden, zoals provincies en gemeenten. "De keuze hiervoor is gemaakt op basis van een risico-afweging", zegt Posthumus. De Rijksoverheid, ondersteunende bedrijven en vitale sectoren lopen volgens het kabinet het meest risico op spionage. Voor kleinere overheden is het risico niet groot genoeg om ook te stoppen met de antivirussoftware van Kaspersky, verklaart de woordvoerder.

Verenigde Staten

In september kondigden de Verenigde Staten aan het gebruik van software van Kaspersky Lab binnen de overheid niet langer te gebruiken. De Amerikaanse autoriteiten zijn eveneens bang dat Rusland de software van het bedrijf gebruikt voor spionage.

Een maand later berichtte The New York Times dat Russische staatshackers de antivirussoftware van Kaspersky Lab gebruikt zouden hebben om te spioneren op de Verenigde Staten.

Eugene Kaspersky, oprichter van het bedrijf, heeft banden met het Kremlin altijd ontkend. Volgens hem is het bedrijf slachtoffer van het geopolitieke spel tussen de Verenigde Staten en Rusland.