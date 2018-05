Google vernieuwt betaalde opties opslagdienst Google Drive naar Google One

Dat heeft Google-woordvoerder Rachid Finge bekendgemaakt via Twitter. Google One wordt eerst uitgerold in de Verenigde Staten.

Naast de naamswijziging naar Google One brengt het bedrijf ook wijzigingen aan in de abonnementsopties. Gebruikers konden met Drive al 15 GB aan gratis opslagruimte beheren. Wie meer ruimte nodig had, kon kiezen uit abonnementen van 100 GB, 1 TB, 2 TB, 10 TB, 20 TB of 30 TB. Onder de naam One komen daar een optie van 200 GB bij. De optie voor een abonnement met 1 TB opslagruimte komt te vervallen.

Naast de extra abonnementen biedt Google ook meer opties om opslagruimte te delen. Google geeft One-gebruikers de mogelijkheid om de totale opslagruimte met maximaal vijf personen te gebruiken, zonder daarvoor aparte abonnementen af te sluiten. Gedeelde gebruikers kunnen elkaars opslagruimte niet bekijken.

Accounts van bestaande gebruikers van het betaalde Google Drive worden de komende maanden omgezet naar een One-account. Dit geldt niet voor gebruikers van de zakelijke dienst G Suite.