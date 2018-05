'Google verzamelt ook locatiegegevens Android-gebruikers als functie uitstaat'

Dat beweren onderzoekers van het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle, schrijft The Australian. De markttoezichthouder Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) start een onderzoek als gevolg van de bewering.

Google is de beheerder en ontwikkelaar van het besturingssysteem Android. Het bedrijf stelt de software beschikbaar aan andere smartphonefabrikanten.

Volgens deskundigen van Oracle verzamelt Google de locatiegegevens ook op smartphones zonder simkaart. Het bedrijf gebruikt daarvoor zendmasten, bluetooth- en wifi-netwerken, aldus Oracle. Ook gebruikt Google de barometer van smartphones om te achterhalen op welke verdieping van een gebouw een gebruiker zich bevindt.

Google zegt dat het bedrijf alleen data verzamelt met toestemming van de gebruikers. Het privacybeleid van Google verwijst alleen naar 'Google-diensten'. Het besturingssysteem Android wordt niet specifiek genoemd.

Internetbundel

De verzamelde gegevens worden via de internetbundel van gebruikers naar Google verstuurd, zeggen deskundigen van Oracle. Dit kan oplopen tot een gigabyte aan data, stellen zij. De smartphonebezitters draaien voor deze kosten op.

Android is in Australië op ongeveer 10 miljoen smartphones geïnstalleerd, de helft van het totaal aantal smartphonebezitters in het land. Of Google volgens Oracle ook in andere landen op dezelfde manier locatiegegevens verzamelt, is niet duidelijk.

Google en Oracle waren jarenlang met elkaar verwikkeld in een juridische kwestie omtrent het gebruik van code voor het Android-besturingssysteem. In 2016 werd de zaak in het voordeel van Google beslist. De rechtszaak werd in maart echter nieuw leven ingeblazen toen een rechter oordeelde dat het gebruik van de code toch niet "eerlijk" was.