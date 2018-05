'Facebook-verklaring van 1 dollar aan Russische Brexit-advertenties misleidend'

Dat stelt Damian Collins, de voorzitter van de Britse commissie die onderzoek doet naar Facebook en Russische inmenging tijdens het Brexit-referendum, in The Guardian.

Facebook verklaarde in december 2017 dat het bedrijf drie uit Rusland afkomstige advertenties had gevonden, die samen minder dan 1 dollar kostten. Uit ruim 3.000 advertenties die deze week door het Amerikaans Congres werden vrijgegeven, blijkt dat dit beeld incompleet was.

Jonathan Albright, nepnieuwsonderzoeker bij de Columbia University, vond in de vrijgegeven advertenties 45 stuks die gericht waren op het Verenigd Koninkrijk, vult de journalist van The Guardian aan op Twitter. Deze advertenties kostten volgens de onderzoeker bij elkaar meer dan 1.000 dollar.

"We hebben Facebook gevraagd naar bewijs van Russische inmenging", zegt commissievoorzitter Collins, verwijzend naar de verklaring van 1 dollar. "Ze hebben ons iets verteld waarvan we nu weten dat het misleidend lijkt."

"Dit zou slechts het topje van de ijsberg kunnen zijn", zegt hij over de 45 advertenties. "Het is gewoon zo moeizaam om informatie van Facebook te krijgen, en vervolgens niet te weten of de informatie compleet is."

Facebook maakte in september bekend de 3.000 aan Rusland gelinkte advertenties te overhandigen aan het Amerikaans Congres. Mike Schroepfer, de technisch directeur van Facebook, verklaarde in april opnieuw voor de Britse onderzoekscommissie dat Facebook maar voor 1 dollar aan Brexit-gerelateerde advertenties had gevonden.

Een woordvoerder van Facebook verklaart tegen The Guardian dat het bedrijf alleen Russische advertenties onderzocht die tijdens de officiële campagneperiode zijn geplaatst. Die periode behelste de tien weken voorafgaand aan de dag van het Brexit-referendum op 23 juni 2016.

Geen van de 45 advertenties was volgens onderzoeker Albright uitsluitend gericht op het Verenigd Koninkrijk. Inhoudelijk gezien richtten de advertenties zich allemaal op een boodschap van anti-immigratie en anti-vluchtelingen.

Vragen

Na de verklaring van Schroepfer stuurde de Britse onderzoekscommissie een lijst van 39 vragen die de technisch directeur van Facebook tijdens zijn verhoor niet wist te beantwoorden. Hoewel de commissie voor 11 mei een reactie eiste, heeft Facebook gezegd dat het bedrijf op maandag 14 mei met antwoorden komt.

Ook stelde de commissie een ultimatum aan Facebook-directeur Mark Zuckerberg. Hij is meerdere malen door Britse politici uitgenodigd om te komen getuigen, maar weigert tot nu toe naar Groot-Brittannië af te reizen. Facebook zegt maandag ook met een reactie op de laatste uitnodiging te komen.