'Chinese telecomfabrikant ZTE verklaart VS niet bewust te hebben misleid'

Dat heeft het bedrijf verklaard tegenover de Amerikaanse autoriteiten, zegt een ingewijde tegen The Wall Street Journal.

In 2017 trof de VS een schikking met ZTE, nadat bekend werd dat het Chinese bedrijf Amerikaanse producten leverde aan Iran. Dat mocht niet, omdat de VS directe sancties tegen Iran heeft opgelegd.

Onderdeel van de schikking was dat ZTE enkele tientallen medewerkers zou berispen, wat de telecomfabrikant vervolgens verzuimde. Als gevolg daarvan legde de VS in april een zevenjarig handelsverbod met het Chinese bedrijf op.

"In feite heeft ZTE toegegeven gelogen te hebben", zei een ambtenaar destijds. Volgens ZTE was dit niet de intentie, aldus de ingewijde tegen The Wall Street Journal. De Amerikaanse autoriteiten moeten het verweer nog beoordelen.

ZTE beweert dat het voortbestaan van het bedrijf door het handelsverbod in gevaar komt. Deze week maakte de telecomfabrikant bekend dat het bedrijf het grootste gedeelte van zijn activiteiten heeft stilgelegd.