Londense Uber-chauffeur krijgt twaalf jaar cel voor verkrachting passagier

Dat meldt de politie van Groot-Londen, de wetshandhaver van de regio buiten de kern van de stad Londen.

Voor de verkrachting en aanranding werd de man veroordeeld voor respectievelijk twaalf en acht jaar cel, die de man gelijktijdig mag uitzitten.

Het 27-jarige slachtoffer boekte in juli 2016 een Uber-rit. Toen de vrouw was uitgestapt en naar haar voordeur liep, greep de dader haar van achteren en verkrachtte hij haar op de achterbank van zijn auto.

De dader komt voor de rest van zijn leven op een lijst van zedendelinquenten. Zodra hij zijn straf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. De chauffeur komt oorspronkelijk uit Pakistan, meldt het Britse dagblad The Independent.

In september 2017 trokken de autoriteiten in Londen de vergunning van Uber in. De transportautoriteit Transport for London (TfL) besloot de vergunning niet te verlengen, onder meer omdat Uber onvoldoende heeft gedaan om incidenten te melden.

Uber is tegen de beslissing in beroep gegaan en mag in Londen blijven rijden zolang dit proces loopt.