Chinese taxidienst DiDi Chuxing staakt activiteit na dood passagier

De beslissing volgt op de dood van een passagier vorige week, meldt persbureau Reuters.

De vrouwelijke passagier is vermoedelijk door toedoen van haar chauffeur om het leven gekomen. Het voorval vond plaats in de stad Zhengzhou. Volgens een verklaring van DiDi Chuxing werd de vrouw vervoerd van een hotel bij het lokale vliegveld naar het centrum van de stad.

Hoe de 21-jarige vrouw precies om het leven is gekomen, is niet duidelijk. DiDi Chuxing heeft een beloning van 1 miljoen yuan (ruim 130.000 euro) uitgeloofd voor de tip die leidt naar een mannelijke chauffeur die als verdachte wordt gezien.

DiDi Chuxing is de grootste taxidienst van China, waar de dienst 450 miljoen gebruikers heeft. In 2016 nam het bedrijf de Chinese tak van Uber over. Daarmee kwam in China een eind aan een lange concurrentiestrijd, hoewel die zich in andere delen van de wereld voortzet.

Naast het tijdelijk staken van zijn activiteiten gaat DiDi Chuxing al zijn chauffeurs beoordelen.