Dropbox ziet aantal betalende gebruikers met bijna 25 procent groeien

Dat blijkt vrijdag uit de eerste kwartaalcijfers die Dropbox sinds zijn beursgang openbaar maakt. Daaruit komt naar voren dat Dropbox een jaar geleden nog 9,3 miljoen betalende gebruikers had. De toename van 2,2 miljoen abonnees betekent een groei van 23,7 procent.

Dropbox ging in maart naar de beurs en is sindsdien verplicht om elk kwartaal te rapporteren over de het gebruik en de financiële gezondheid van het bedrijf.

Uit de in februari ingediende beursaanvraag bleek al dat het bedrijf "meer dan elf miljoen" betalende gebruikers had, maar exacte cijfers waren nog niet bekend.

Omzet

Ook de omzet van Dropbox nam in het eerste kwartaal met ongeveer een kwart toe. Het bedrijf verdiende de eerste drie maanden van dit jaar 316,3 miljoen dollar. Dat is 28 procent meer dan een jaar geleden, meldt het bedrijf. Dat betekent dat Dropbox in het eerste kwartaal van 2017 een omzet 247,1 miljoen dollar had.

Toch kwam het kwartaalverlies van de internetopslagdienst uit op 465,5 miljoen dollar. Dat is grotendeels te wijten aan boekhoudkundige kosten gerelateerd aan de beursgang.

Dropbox moest maar liefst 418,7 miljoen dollar opzijzetten voor beloningen aan het personeel. Een jaar geleden lag het verlies op 33,1 miljoen dollar.