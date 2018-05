Omstreden assistent Google gaat zich identificeren in telefoongesprekken

Dat heeft een woordvoerder van Google laten weten aan techwebsite The Verge.

Google demonstreerde deze week op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O een experimentele toepassing van zijn stemassistent. Het bedrijf liet zijn assistent zelfstandig naar een kapper bellen om en afspraak te maken. Daarmee wilde Google laten zien dat het werkt aan kunstmatige intelligentie die niet van echt te onderscheiden is.

Critici wezen na de presentatie op het feit dat de Google Assistant zich tegenover zijn menselijke gesprekspartner niet als een robot identificeerde.

"Wat we op I/O hebben laten zien was een demonstratie van een technologie in zijn beginstadium", zegt een woordvoerder van Google tegen The Verge. "We kijken ernaar uit om feedback te verwerken terwijl we het product ontwikkelen."

Google-CEO Sundar Pichai zei tijdens de conferentie dat het bedrijf "verantwoordelijk" moet omgaan met kunstmatige intelligentie.