Witte Huis geeft Amerikaanse bedrijven vrij baan voor kunstmatige intelligentie

Dat heeft het Witte Huis donderdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst over de technologie, waar onder meer afgevaardigden van Google, Microsoft, Facebook en Amazon bij aanwezig waren.

Kunstmatige intelligentie is een overkoepelende term voor technologie die onder meer in staat is om patronen te herkennen en aan de hand daarvan zelfstandig te 'leren'. De technologie kan onder meer toegepast worden in robotisering.

Critici wijzen onder meer op risico's omtrent privacy, verantwoordelijkheid, veiligheid en het voortbestaan van banen. In een verklaring schrijft het Witte Huis dat wetenschappers en technologen desondanks alle ruimte krijgen om in de Verenigde Staten aan kunstmatige intelligentie te werken.

"We kunnen niet stil blijven zitten en hopen dat de markt het vanzelf oplost", zei beleidsadviseur Michael Kratsios. "We moeten doen wat Amerikanen altijd gedaan hebben: ons aanpassen." Een nieuw opgerichte commissie moet de ontwikkeling van de technologie en samenwerking tussen het bedrijfsleven, wetenschappers en de overheid in goede banen leiden.