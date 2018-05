Telecomfabrikant ZTE staakt hoofdactiviteiten na handelsverbod VS

ZTE maakte dat woensdag bekend, schrijft Reuters.

In april werd bekend dat Amerikaanse bedrijven in de komende zeven jaar geen onderdelen en software aan ZTE mogen verkopen. Dat kwam omdat het Chinese bedrijf exportregels van de VS had overtreden, door zonder toestemming producten aan Iran te leveren.

"Als gevolg van het verbod worden de belangrijkste activiteiten van het bedrijf gestaakt", stelt ZTE, de op een na grootste telecomfabrikant van China. "Het bedrijf heeft nog genoeg geld in kas. Op dit moment voldoet het slechts aan commerciële verplichtingen om aan de regels en wetgeving te voldoen."

Sinds het verbod worden werknemers zo nu en dan alleen nog opgeroepen voor trainingen, schrijft The New York Times. Of ze verblijven rond in de bijgelegen bedrijfsruimtes.

ZTE heeft zijn online winkels gesloten. Deze week werd bekend dat het bedrijf in beroep is gegaan tegen het handelsverbod van de VS. De telecomfabrikant zei al dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar kon komen als gevolg van de straf, omdat het grotendeels afhankelijk is van Amerikaanse leveranciers.