'Muziekdienst Tidal fraudeerde met luistercijfers Kanye West en Beyoncé'

Dat schrijft de Noorse krant Dagens Næringsliv op basis van een onderzoek dat ruim een jaar duurde. Dat voerde de krant samen met de technisch-natuurwetenschappelijke universiteit van Noorwegen uit.

Het album The Life of Pablo van Kanye West zou destijds volgens Tidal 250 miljoen keer beluisterd zijn in tien dagen. Lemonade van Beyoncé haalde volgens de dienst 306 miljoen streams in vijftien dagen.

Gemanipuleerd

Dagens Næringsliv onderzocht data van een in handen gekregen harde schijf, waarop vermeende interne streamingcijfers van het bedrijf stonden. De onderzoekers concludeerden op basis daarvan dat de data gemanipuleerd moest zijn. Door luistercijfers hoger te laten uitvallen, zouden onterecht meer royalty's zijn uitgekeerd.

Streams van gebruikers zouden vaker zijn geregistreerd dan daadwerkelijk het geval was, wat gebeurde op bepaalde tijdstippen. Volgens de onderzoekers van de universiteit is het "heel onwaarschijnlijk" dat de manipulatie het gevolg is van een fout in het systeem.

In totaal zouden er 320 miljoen nepstreams hebben plaatsgevonden. Gebruikerscijfers van 1,7 miljoen mensen zou zijn gemanipuleerd. De krant sprak enkele gebruikers, waaronder iemand die elf uur per dag naar Lemonade zou hebben geluisterd. "Ik hou van Beyoncé, maar elf uur per dag is onmogelijk", zei zij.

'Lastercampagne'

Tidal zelf noemt het onderzoek onjuist. "Het is lastercampagne van een medium dat onze eigenaar ooit omschreef als een "crack dealer", laat het bedrijf in een statement aan Rolling Stone weten. "Dit is een belachelijk verhaal, dat bestaat uit leugens en vervalsingen. De informatie was gestolen en gemanipuleerd. We vechten de claims aan."