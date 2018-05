'Zeven op tien Nederlanders niet voorbereid op cyberdreigingen'

Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in de Risico- en Crisisbarometer van het voorjaar 2018 (pdf). Onderzoek hiervoor werd door het bureau Motivaction uitgevoerd onder achthonderd Nederlanders van 15 jaar en ouder.

De meeste ondervraagden die zeggen voorbereid te zijn op cyberdreigingen, zeggen dat te doen door middel van antivirussoftware en firewalls. Dat geldt voor 18 procent van de Nederlanders. Daarnaast zegt 4 procent zijn wachtwoorden regelmatig te wijzigen en is 3 procent "voorzichtig op het internet".

Van de ondervraagden maakt 31 procent zich zorgen om cyberdreigingen. Ook noemt 69 procent het "waarschijnlijk" of "zeer waarschijnlijk" dat cyberdreigingen in Nederland plaatsvinden. Volgens hen zou deze dreiging niet de meeste impact op de samenleving hebben. De impact zou volgens de deelnemers groter zijn bij terrorisme.

De zorg voor cyberdreigingen is ten opzichte van metingen in het voor- en najaar van 2017 groter geworden. Het staat voor het eerst in de top drie van dreigingen waar Nederlanders zich de meeste zorgen over maken.

Nepnieuws

Het onderzoek gaat ook in op nepnieuws. De meeste mensen (71 procent) zeggen nepnieuws soms of altijd te herkennen. Daarnaast geeft 66 procent aan nieuws soms of altijd op juistheid te controleren, bijvoorbeeld door te kijken naar gebruikte bronnen.

Een derde van de Nederlanders maakt zich zorgen om nepnieuws. Meer dan de helft (58 procent) doet dat weinig of helemaal niet.