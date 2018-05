Google brengt Home-speaker later dit jaar in Nederland uit

Dat maakte Google dinsdagavond bekend tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O.

De Google Assistant is een virtuele assistent die al op verschillende smartphones beschikbaar is. In de Verenigde Staten brengen veel fabrikanten ook een speaker met slimme assistenten op de markt, zoals Google met zijn Home-speaker. Door de combinatie met de virtuele assistent worden deze apparaten ook wel 'slimme speakers' genoemd.

In februari maakte Google bekend dat zijn assistent nog dit jaar Nederlands gaat spreken. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Ook was niet duidelijk of de Home-speaker daarmee ook direct ondersteuning voor de Nederlandse taal zou krijgen.

Google kondigde op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O aan dat zijn assistent eerst op smartphones Nederlands gaat spreken en de Home-speaker pas later dit jaar aan de beurt is. Wanneer de ondersteuning voor de Nederlandse taal precies wordt toegevoegd, maakte het bedrijf nog niet bekend.

De Google Home-speakers kwamen eind 2016 voor het eerst op de markt, maar werden vooralsnog nooit in Nederland verkocht.

Kunstmatige intelligentie

De virtuele assistent is een van de functies die wordt ontwikkeld met behulp van zogenaamde kunstmatige intelligentie. Google-CEO Sundar Pichai opende Google I/O door te zeggen dat het bedrijf "verantwoordelijk" moet omgaan met de ontwikkeling van deze slimme software.

Daarna toonde Google allerlei nieuwe toepassingen in zijn apps en diensten. Zo krijgt Google Assistant de komende weken de mogelijkheid om soepelere gesprekken met de gebruiker te voeren. Gebruikers kunnen inhaken op antwoorden van Assistant, zonder elke keer 'hé Google' te zeggen.

Google werkt daarnaast aan een manier om makkelijker meer stemmen aan Google Assistant toe te voegen. Nu moeten stemacteurs nog vele uren aan materiaal opnemen, zodat gegenereerde tekst natuurlijk klinkt.

De nieuwe methode heeft aan een paar uur van stemopnames genoeg. Daarom krijgt de Engelse versie van Google Assistant binnenkort de stem van zanger John Legend als één van de mogelijke opties.

Zelfstandig bellen

Google liet ook zien dat het werkt aan een methode waarbij Assistant zelfstandig volledige telefoongesprekken kan maken. De techniek is nog niet klaar voor gebruik, maar Google is naar eigen zeggen al wel vergevorderd.

Als voorbeeld toonde Google een gesprek met een kapper. De gebruiker vroeg Assistant een afspraak te maken, Assistant belde vervolgens zelfstandig zonder dat de gebruiker iets hoeft de doen een kapperszaak, en maakte de afspraak. De kapster aan de lijn had niet in de gaten dat ze met een computer sprak, omdat Assistant natuurlijke zinnen maakt en soms 'uh' zegt.

Foto's

Google Foto's krijgt nieuwe functies met kunstmatige intelligentie. De fotodienst wordt onder meer beter in het automatisch verbeteren van onderbelichtte foto's.

Ook kan Foto's zwartwitfoto's herkennen en zelfstandig inkleuren. Als gebruikers een foto maken van een document, herkent Google Foto's dat en word het document op de foto automatisch op maat gesneden en omgezet tot pdf-bestand. De nieuwe functies worden de komende maanden uitgerold naar Google Foto's.

Automatische reacties

Gmail krijgt een manier om automatisch te voorspellen wat gebruikers gaan typen. De dienst kijkt dan naar de context van het bericht waar de gebruiker op reageert, en kan na één woord al voorspellen wat de volledige zin gaat worden. Als gebruikers bijvoorbeeld de eerste letters van 'adres' typen, stelt Gmail een volledige zin met het adres van de gebruiker voor.

Gebruikers hoeven enkel nog op tab te drukken om zeer snel e-mailberichten op te stellen. De functie wordt de komende week uitgerold in Gmail, maar is vooralsnog niet in het Nederlands beschikbaar.

Ook nieuw is de mogelijkheid om aan de hand van morse-code te typen in toetsenbord Gboard, beschikbaar voor zowel Android als iOS. Die methode is ontwikkeld voor mensen met een lichamelijke beperking, zodat mensen die niet kunnen praten of typen toch aan de hand van bijvoorbeeld hoofdbewegingen kunnen typen.

Google Nieuws

Google Assistant voor zowel Android als iOS krijgt de komende weken ook een visuele update. Assistant gaat meer gebruik maken van de schermruimte van telefoons, door meer afbeeldingen en tekst te tonen bij zaken die gebruikers aan de assistent vragen.

Ook brengt Google volgende week zijn nieuwe Google Nieuws-app uit. De zelflerende app schotelt gebruikers nieuwsverhalen van over het hele internet voor, gebaseerd op de voorkeuren van de lezer.