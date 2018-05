Veel Europese privacywaakhonden nog niet klaar voor EU-privacywet

Dat meldt Reuters na een rondgang onder vierentwintig Europese privacywaakhonden.

Zeventien van de vierentwintig ondervraagde instanties zeggen op 25 mei nog onvoldoende financiering of bevoegdheden te hebben om de AVG goed te kunnen handhaven.

Nieuwe wet

De AVG verplicht bedrijven om burgers meer toestemming te vragen voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens, en die burgers daarover duidelijker in te lichten. Elk Europees land heeft een nationale toezichthouder, die op naleving van de wet toeziet.

In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Burgers kunnen bij de toezichthouders terecht met klachten over bedrijven die de wet niet naleven. De waakhonden hunnen bedrijven die de wet overtreden waarschuwen of beboeten, tot wel 20 miljoen euro of 4 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Meer bevoegdheden

Door de wet krijgen toezichthouders het naar verwachting drukker dan voorheen. Onder meer de Franse toezichthouder CNIL zegt te weinig financiële middelen te hebben om de AVG ook daadwerkelijk te handhaven.

Zowel in Frankrijk als bij andere Europese toezichthouders zou de problemen het gevolg zijn van vertraagde landelijke invoering van de privacywet. De Europese wet moet worden opgenomen in de nationale wet van alle landen, en veel landen trekken pas daarna extra budget uit voor hun toezichthouders.

De meeste toezichthouders die op de rondgang van Reuters hebben gereageerd, zeggen dat zij vanaf 25 mei wel op klachten te zullen reageren. Slechts een minderheid gaat ook actief op zoek naar bedrijven die de wet overtreden.

De Ierse en Britse privacytoezichthouders hebben niet meegedaan aan de rondgang van Reuters. Het is niet bekend of de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gereageerd. NU.nl heeft de toezichthouder om een verklaring gevraagd.