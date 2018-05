Dit zijn de zeven belangrijkste verwachtingen van Google I/O 2018

Op de jaarlijkse conferentie van Google voor ontwikkelaars wordt naar verwachting weer nieuwe hardware en software van het bedrijf gepresenteerd. Het bedrijf start dinsdagavond 19.00 uur Nederlandse tijd met een presentatie. Onderstaande zeven punten staan vermoedelijk op het programma.

Android P

Een vroege ontwikkelaarsversie voor Android P, het nieuwe besturingssysteem voor Android-telefoons, verscheen in maart. Op I/O zal Google waarschijnlijk veel meer details bekendmaken. Daarnaast wordt een nieuwe testversie verwacht.

Over het besturingssysteem is in elk geval bekend dat het ontwerp iets wordt aangepast. Verwacht meer afgeronde hoeken en een uitgebreider notificatiesysteem waarin meer informatie wordt getoond. Android P gaat daarnaast meer rekening houden met telefoons die in het ontwerp een inkeping in het scherm hebben.

De naam zal waarschijnlijk nog niet onthuld worden op het evenement, dat doet het bedrijf doorgaans in de maanden die volgen.

Google Home

Googles slimme speaker, de Home, werd een jaar geleden voorzien van een hoop nieuwe functies. Ook deze editie worden nieuwe softwaretoepassingen verwacht.

Wat er precies wordt aangekondigd, is nog de vraag. Nieuwe hardware lijkt uitgesloten, omdat Google vrij recent de Home Max en Home Mini uitbracht. Mogelijk kondigt Google wel meer landen aan waarin de luidsprekers te koop zullen zijn.

Google Assistant

Google Assistant zal eveneens aandacht krijgen. De assistent op telefoons werkt met kunstmatige intelligentie om vragen van gebruikers te beantwoorden en taken uit te voeren. Mogelijk wordt dit jaar op I/O uit de doeken gedaan wanneer Assistant in Nederland verschijnt.

Sinds april dit jaar is er een besloten bèta voor de Nederlandstalige variant. Binnen enkele maanden zou de assistent voor Android- en iOS-toestellen worden uitgerold. Het is echter nog de vraag of ook de Google Home meteen Nederlands zal spreken.

Android TV

Een Android TV-stick is door de Amerikaanse telecomwaakhond goedgekeurd en maakt mogelijk zijn eerste opwachting tijdens I/O. Het apparaatje kan in de televisie gestopt worden om deze slimme functies te geven.

Zo kunnen er apps als Netflix en YouTube op worden geïnstalleerd. Wellicht wordt er een afstandsbediening met Google Assistant meegeleverd, zodat gebruikers kunnen praten om het apparaat te bedienen.

De Android TV-stick zou volgens documenten 4K-video's kunnen afspelen en heeft 2GB aan werkgeheugen. Waarschijnlijk wordt hij duurder dan de Chromecast Ultra, waarmee 4K-beelden naar de tv te streamen zijn, maar waarop geen apps draaien. Die kost in Nederland zo'n 80 euro.

Wear OS

Google doopte Android Wear in maart van dit jaar om tot Wear OS. Destijds werd ook een Developer Preview uitgebracht. Daaruit bleek onder meer dat het systeem een donkere interface zou krijgen en dat de accuduur wordt verbeterd.

Meer details en een mogelijke bèta voor gebruikers volgen mogelijk tijdens I/O. Een nieuwe smartwatch wordt waarschijnlijk niet aangekondigd.

VR/AR

Al jaren werkt Google aan toepassingen voor virtual reality en augmented reality. In 2016 presenteerde het bedrijf zijn Daydream View-headset op I/O en begin dit jaar toonde Google zijn V180, waarmee gebruikers niet 360 graden zien, maar slechts de helft daarvan.

Op I/O staat het bedrijf waarschijnlijk stil bij de ontwikkelingen in het komende jaar. Zo laat Google mogelijk nieuwe games en apps zien.

Ook augmented reality wordt verwacht. Google stopte eind vorig jaar met Project Tango, maar daarvoor kwam ARCore in februari in de plaats. Sindsdien zijn ontwikkelaars met het AR-platform aan de gang gegaan, Google zal daarop terugkijken en mogelijk nieuwe functies tonen.

Google Foto's

In 2017 pakte Google al uit met nieuwe functies voor zijn fotoapp. Ook dit keer staat het bedrijf naar verwachting stil bij Google Foto's.

Afgelopen week werd al bekend dat Google Lens 2.0 eraan komt. De functie is in elk geval in de LG G7 ThinQ te vinden. Door twee keer op een knop van dat toestel te drukken, wordt Google Lens geopend.

Google Lens kan worden gebruikt om via de camera informatie op te vragen over de omgeving. Zo herkent de camera-app bijvoorbeeld objecten die in beeld komen.