YouTube wist honderden video's met reclames voor opstelfraude

Dat schrijft BBC News, dat ontdekte dat ruim 250 YouTube-kanalen video's met dat soort reclames bevatten.

YouTube gaf een aantal van de kanalen tot 4 mei de tijd om de advertenties uit hun video's te halen, maar daar gaven ze niet allemaal gehoor aan. De reclames waren in de video's gemonteerd, zodat YouTube er geen zicht op had. Normaal gesproken worden externe advertenties afgespeeld, zodat YouTube de controle heeft.

De reclames van EduBirdie sporen scholieren aan een "super slimme nerd" in te huren. Zij zouden dan een opstel schrijven voor de scholier. Volgens BBC News waren er meer dan 1.400 video's die samen ruim 700 miljoen keer zijn bekeken.

Het is niet verboden om reclames zelf in video's te monteren. "Gebruikers op YouTube mogen zelf betaalde advertenties aanbieden als onderdeel van hun video's als ze niet in strijd zijn met onze regels", stelde YouTube in een statement. "Reclames voor het schrijven van opstellen worden verwijderd als we ze ontdekken."

Verwijderde video's

Het gebeurt vaker dat YouTube video's van zijn platform verwijdert. In de laatste drie maanden van 2017 werden meer dan acht miljoen filmpjes wereldwijd gewist.

Die video's voldeden niet aan de regels van de site en bevatten met name spam en porno. YouTube heeft deze cijfers voor het eerst naar buiten gebracht, maar wil dat in de toekomst vaker doen.

Voor het opsporen en verwijderen van advertenties gebruikt de dienst kunstmatige intelligentie. Die software zorgde ervoor dat driekwart van de video's was verwijderd voordat iemand ze kon zien.