Britse waakhond eist verzamelde Facebook-data van Cambridge Analytica

Dat schrijft The Guardian.

De Information Commissioner's Office (ICO) heeft Cambridge Analytica gedwongen om alle data te verstrekken van David Carroll, een leraar in New York. Via de Amerikaanse wetgeving kan Carroll zijn data niet inzien, maar volgens de ICO kan dat wel via de Britse wet. De data werd in het Verenigd Koninkrijk verwerkt, daarom zou hij in aanmerking komen voor dezelfde behandeling als Britse burgers.

Cambridge Analytica kwam de afgelopen maanden in het nieuws, omdat het bedrijf informatie van mogelijk 87 miljoen Facebook-gebruikers heeft misbruikt. De Britse waakhond geeft Cambridge Analytica dertig dagen de tijd om de gegevens van Carroll te overhandigen.

Overtreding

Als het bedrijf niet meewerkt, riskeert het een strafrechtelijke vervolging. Als Cambridge Analytica de data wel overhandigt, is dat volgens Carroll "een mijlpaal". "Er is nog veel onduidelijk over wat het bedrijf met de data heeft gedaan en hoe deze precies werden verzameld", zegt hij. "Dit zal het onderzoek helpen en meer inzicht geven in wat ze gedaan hebben."

Eerder deze week werd bekend dat Cambridge Analytica en moederbedrijf SCL de deuren sluiten. Het besluit zou genomen zijn, omdat het bedrijf sinds het datamisbruikschandaal op Facebook klanten verliest. Ook zouden de juridische kosten zich opstapelen.