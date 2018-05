Roemeense hackers die miljoenen stalen uitgeleverd aan VS

Dat meldt The Associated Press. De Roemenen zouden tussen 2011 en 2014 maar liefst 36.051 bankrekeningen hebben geplunderd. Daarbij zou 18 miljoen dollar zijn bemachtigd.

Een derde hacker is al langer in gevangenschap in Roemenië waar hij een uitlevering afwacht. Zodra de hackers in de VS arriveren gaat de Amerikaanse rechter een zaak met 31 aanklachten tegen hen behandelen.

Belsysteem

De drie mannen hadden een geautomatiseerd belsysteem opgezet dat zich voordeed als de klantenservice van een bank. Klanten kregen de vraag om hun bankrekeningnummers, pincodes en andere persoonsgegevens door te geven.

De verzamelde gegevens werden vervolgens misbruikt om in te loggen op bankrekeningen, waarna er geld werd weggeboekt naar een rekening van de hackers. Ook werden de persoonsgegevens verhandeld, waardoor andere internetcriminelen ze in handen kregen.