'Apple laat gebruikers gegevens met één klik downloaden'

De methode wordt in eerste instantie voor landen in Europa beschikbaar, meldt USA Today. Later dit jaar komt de methode ook naar de Verenigde Staten.

Gebruikers kunnen nu ook al bij Apple opvragen welke gegevens het techbedrijf over hen in zijn bezit heeft, maar moeten daar nu een formulier voor invullen. Het duurt doorgaans enkele dagen voordat een gebruiker zijn gegevens in handen krijgt.

Op 25 mei treden in Europa nieuwe privacyregels in werking. Bedrijven en instanties moeten gebruikers vanaf dat moment meer inzicht geven in welke gegevens zij van hun gebruikers verzamelen.

Een woordvoerder van Apple kon het nieuws vrijdagavond tegenover NU.nl niet bevestigen. Apple gaat op 16 mei meer bekendmaken over de aanpassingen die het bedrijf doet in aanloop naar de nieuwe Europese privacyregels.

Gegevens

Een journalist van USA Today vroeg bij Apple op welke gegevens het bedrijf over hem verzamelde. Daaruit ontving hij onder meer gegevens over zijn uit iTunes gedownloade muziek en apps. Ook het e-mailadres en woonadres van de journalist waren bij Apple bekend.

Verder verzamelde het bedrijf zogenaamde metadata: gegevens die iets zeggen over het gebruik van bepaalde diensten. Het ging bijvoorbeeld om het tijdstip waarop de journalist een back-up van zijn iPhone maakte en wanneer hij foto's naar de iCloud-dienst uploadde.