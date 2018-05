Dit kondigde Facebook deze week aan op de F8-conferentie

F8 is een jaarlijks evenement van Facebook waar honderden ontwikkelaars en journalisten van over de hele wereld op afkomen. De conferentie, die plaatsvindt in het McEnery Convention Center, bestaat voornamelijk uit verschillende presentaties van Facebook-medewerkers.

De grootste zaal is gereserveerd voor de belangrijkste presentaties waarmee de twee dagen beginnen. Daar kondigden topmensen zoals Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en Messenger-hoofd David Marcus nieuwe en vernieuwde producten van het bedrijf aan.

De belangrijkste aankondigingen zetten we hieronder in het kort uiteen.

Facebook Dating

Tijdens de conferentie werd het doel van Facebook meerdere keren aangehaald: zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen. Volgens Zuckerberg ontbrak daarvoor nog iets belangrijks, namelijk het vinden van een date.

Met Facebook Dating moet daar verandering in komen. Dating wordt een aparte afdeling in de reguliere Facebook-app, waarvoor gebruikers zich kunnen inschrijven. Vervolgens koppelt Facebook mensen op basis van interesses. Het gaat om mensen die wel op Facebook zitten, maar elkaar niet kennen.

Vrienden krijgen niet te zien dat zij actief zijn op de datingsectie. Het lijkt erop dat investeerders dit een goede zet van Facebook vinden. Het aandeel van Tinder zakte na de aankondiging van Facebook in.

Videochats in Instagram

Foto- en videoplatform Instagram, waarvan Facebook eigenaar is, wordt uitgebreid. Zuckerberg vertelde dat veel mensen om videochats vroegen en die functie wordt in de komende tijd toegevoegd aan de app. Mensen kunnen dan met één persoon of vier mensen tegelijk praten met de camera aan. Videochats voor groepen komen ook naar WhatsApp.

Clear History

Facebook merkte ook op dat veel mensen een manier wilden om te zien welke data Facebook over hen verzamelt. Tijdens de presentatie stond Zuckerberg dan ook stil bij een nieuwe functie genaamd Clear History.

Daarmee krijgen gebruikers meer inzicht in hoe Facebook mensen buiten het platform heeft gevolgd. Het bedrijf kan dankzij een zogeheten Facebook-pixel zien welke sites en apps gebruikers bezoeken, maar dat is voor gebruikers zelf onzichtbaar, tenzij ze speciale software installeren.

Gedragsdata die Facebook op deze manier verzamelt, kan door mensen zelf worden gewist. Wel waarschuwde Zuckerberg: "De gebruikerservaring kan minder worden als je hiervoor kiest." Dat komt doordat Facebook advertenties en de tijdlijn op basis van het surfgedrag van gebruikers inricht. De toevoeging wordt in de komende maanden beschikbaar.

Tijdens het recente verhoor van Zuckerberg bij het Amerikaans Congres kreeg hij veel vragen over het verzamelen van data. Hij zegt daarvan te hebben geleerd.

De verandering is niet alleen maar gestoeld op het luisteren naar gebruikers. Vanwege de nieuwe Europese privacywet worden bedrijven zoals Facebook gedwongen om duidelijker en inzichtelijker te maken wat ze van gebruikers verzamelen. De gebruikers moeten daar zelf meer controle over krijgen.

Vernieuwingen voor augmented reality

AR was groots aanwezig op de Facebook-conferentie. Bezoekers konden bijvoorbeeld hun toegangspas scannen om de plattegrond van de Convention Center in 3D te bekijken en muren met het Facebook-logo in de gangen kwamen via de Facebook-camera eveneens tot leven.

Tijdens de presentaties liet Facebook zijn plannen voor augmented reality zien. Het bedrijf zegt niet alleen gezichtsherkenning te hebben verbeterd voor maskers, maar de technologie herkent ook steeds beter volledige lichamen in 3D. De gezichtsmaskers kunnen binnenkort ook in Instagram Stories worden gebruikt.

Oculus Go

Virtual reality is een belangrijke technologie voor Facebook, die helemaal past binnen het doel van 'mensen samenbrengen'. Dat kan in VR bijvoorbeeld door avatars van gebruikers in dezelfde virtuele ruimte te tonen.

De techniek was voorheen vrij duur, maar met de Oculus Go hoopt Facebook (en dochterbedrijf Oculus) meer mensen te trekken. Het apparaat werd deze week uitgebracht en is vanaf 219 euro te koop. Voor de bril is geen dure computer of smartphone nodig, want alle benodigde technologie zit in de headset zelf.

Op de conferentie liet Maria Fernandez Guajardo van Oculus ook een prototype van de nieuwe bril van Oculus zien. Die draagt de projectnaam Half Dome en krijgt verstelbare lenzen. Die zorgen ervoor dat objecten dichtbij scherper kunnen worden als gebruikers ernaar kijken, terwijl de omgeving vervaagt. "Dat is een stuk realistischer, want zo werken menselijke ogen ook", zei Guajardo.

Fotoherinneringen in VR

Facebook gebruikt virtual reality ook om herinneringen op te halen. Het zogeheten VR Memories was een wat meer experimentele aankondiging op het event. Hiermee kunnen gebruikers platte foto's inscannen, waarna een algoritme er diepte aan toevoegt.

Tijdens een korte demo liet topvrouw Rachel Franklin zien hoe dat werkt. De foto's worden opgedeeld in gekleurde puntjes die een 3D-effect creëren. Gebruikers kunnen door deze omgeving in VR rondlopen. Alleen, maar ook samen, om herinneringen op te halen aan de locaties waar de foto's zijn genomen. "Het is een Facebook-album dat tot leven komt", zei Franklin.

WhatsApp Stories en Facebook Messenger

WhatsApp Stories winnen flink aan terrein. De verhaalfunctie van de chatapp telt dagelijks 450 miljoen gebruikers, stelt Facebook. Daarmee is WhatsApp Stories ongeveer dubbel zo groot als Snapchat.

Facebooks andere chatapp, Messenger, wordt vernieuwd. De app wordt opgeschoond, zodat er minder ruis in het ontwerp en de gesprekken staat. "Messenger wordt simpeler, waardoor het sneller werkt en rustiger in gebruik is", zei David Marcus. In een promovideo werd naar een donkere modus gehint.

In de Verenigde Staten worden vertalingen aan de chatapp toegevoegd. Die werken van Engels naar Spaans en andersom. Zo kunnen mensen die een andere taal spreken toch een gesprek met elkaar voeren. Het is niet bekend wanneer er andere talen worden toegevoegd.