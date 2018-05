'Facebook zet onderzoeker die bedrijf startte met Aleksandr Kogan op non-actief'

Dat meldt BuzzFeed op basis van anonieme ingewijden. Het bedrijf GSR overhandigde de data van miljoenen Facebook-gebruikers aan Cambridge Analytica.

Volgens BuzzFeed staat Chancellor, die als onderzoeker sociale psychologie voor Facebook werkt, al enkele weken op non-actief. Volgens Kogan, die GSR samen met Chancellor in 2014 oprichtte, heeft de Facebook-medewerker het bedrijf bij zijn sollicitatie in 2015 op de hoogte gesteld van zijn werk voor GSR.

In maart werd publiekelijk bekend dat Cambridge Analytica onbedoeld data van miljoenen Facebook-gebruikers in handen heeft gekregen. Facebook was hier al langer van op de hoogte, maar bracht hierover niets naar buiten.

Facebook wilde tegenover BuzzFeed niet op de status van Chancellor reageren.

Verhoor

De rol van Chancellor kwam in april ook ter sprake bij het verhoor van Kogan in het Britse parlement. Daar ging het onder meer over hoe Facebook onderzoeker Kogan als schuldige achter het dataschandaal aanwijst, maar geen uitspraken deed over de rol van de man die inmiddels voor het sociale medium werkt.

Kogan werd op 16 maart door Facebook van het platform geschorst. Tegelijkertijd werden ook het bedrijf Cambridge Analytica en de klokkenluider Christopher Wylie, die het verhaal naar buiten bracht, van het platform verbannen.

Cambridge Analytica

Cambridge Analytica maakte woensdag bekend dat het bedrijf zijn deuren als gevolg van het privacyschandaal sluit. Ook het moederbedrijf SCL Group wordt opgeheven. Een aantal personen met banden met beide bedrijven, wordt in verband gebracht met een nieuw bedrijf genaamd Emerdata.