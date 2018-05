Rusland blokkeert vijftig diensten om blokkade Telegram te omzeilen

Dat meldt het Russische online nieuwsplatform Meduza. Om welke diensten het gaat, wil de telecomwaakhond niet zeggen. Roskomnadzor kondigde de maatregelen eerder al aan.

In Rusland zijn twintig miljoen IP-adressen geblokkeerd in een poging om de chatapp Telegram onbereikbaar te maken. De beslissing volgde op een gerechtelijke uitspraak, nadat Telegram niet meewerkte aan een verzoek om de autoriteiten toegang te geven tot versleutelde berichten. De chatapp telt in het land ongeveer 15 miljoen gebruikers.

Inwoners van Rusland kunnen de blokkade omzeilen door gebruik te maken van zogenaamde proxy- of VPN-diensten. Met zo'n dienst verbinden zij hun apparaat eerst met een server in het buitenland, die de verbinding vervolgens doorstuurt naar Telegram.

Het gevolg van het massaal blokkeren van IP-adressen had tot gevolg dat ook servers van Microsoft, Amazon en Google werden getroffen, waardoor ook deze diensten onbereikbaar werden.

Begin deze week gingen duizenden Russen in Moskou de straat op om tegen de blokkade te demonstreren. Zij riepen slogans tegen president Vladimir Poetin en gooiden met papieren vliegtuigjes, een verwijzing naar het Telegram-logo.

Viber

Naast het blokkeren van IP-adressen om de blokkade te omzeilen, zegt Roskomnadzor ook dat het de bel- en chatapp Viber in de gaten houdt. Deze dienst versleutelt alle gesprekken standaard zo dat het bedrijf de berichten zelf niet kan lezen of horen. Telegram biedt deze optie ook, maar deze versleuteling is daar niet standaard actief.

Of Roskomnadzor concrete plannen heeft om Viber te blokkeren, is niet duidelijk. De dienst heeft in Rusland ongeveer 21 miljoen gebruikers. Concurrent WhatsApp, dat dezelfde vorm van versleuteling biedt, telt in het land 25 miljoen gebruikers.