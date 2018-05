'Facebook ontsloeg vaker personeel dat gebruikers stalkte via bedrijfssoftware'

Eerder deze week ontsloeg Facebook iemand op verdenking van het stalken van vrouwen. Hiervoor zou gebruik zijn gemaakt van interne bedrijfssoftware die toegang gaf tot interne gebruikersgegevens.

Voormalige Facebook-medewerkers vertellen aan Motherboard dat dit vaker is gebeurd, maar dat het toen niet in de openbaarheid is gekomen. In de afgelopen jaren zouden meerdere mensen zijn ontslagen wegens het misbruiken van gebruikersdata.

Eén specifieke werknemer weet van minstens drie incidenten. In één specifiek geval zou een voormalige werknemer Facebook-software hebben misbruikt om een ex te stalken.

Data inzien

Het is onduidelijk wat voor data het personeel in kwestie precies konden inzien. Een Facebook-medewerker vertelde in maart nog aan The Guardian dat personeel toegang krijgt tot verrassend veel gegevens die ze niet hoeven te zien.

Facebook-beveiligingsbaas Alex Stamos zei eerder deze week dat een streng beleid binnen het bedrijf voorkomt dat personeel data die ze niet hoeven te bekijken kan inzien. Volgens de bronnen van Motherboard was de recentst ontslagen werknemer echter onderdeel van Stamos' beveiligingsteam, waar het lastiger is om misbruik te identificeren.

Facebook kampt momenteel met meerdere privacyschandalen. Zo zou data van het sociale netwerk zijn misbruikt voor gerichte politieke advertenties.